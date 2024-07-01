Працевлаштування для українців: Австрія суттєво змінила правила

Австрія спрощує українським біженцям доступ до працевлаштування

Парламент Австрії ухвалив закон, який передбачає надання біженцям з України необмеженого доступу до ринку праці за умови виконання низки вимог.

Схвалений Федеральною радою (верхньою палатою парламенту) законопроєкт передбачає поправки до закону про працевлаштування іноземців та ще трьох інших законодавчих актів. Їх метою є забезпечення необмеженого доступу до австрійського ринку праці для українських біженців, які вже добре інтегрувалися у трудовій сфері.

«Біженці з України мають можливість отримати «Червоно-біло-червону картку плюс» (Rot-Weiß-Rot-Karte plus). Це означає, що вони матимуть менш обмежений доступ до ринку праці. Пізніше вони таком можуть отримати дозвіл залишитися в Австрії назавжди», – йдеться у заяві уряду.

Згідно із законом, українці зможуть отримувати «червоно-біло-червону – картку плюс» – один з австрійських дозволів на проживання, який дозволяє жити і працювати в країні як самозайнятий чи найнятий працівник, не будучи обмеженим конкретною компанією чи місцеперебуванням і з можливістю зміни працедавця у будь-який час.

Для того, щоб отримати цей документ, українські переселенці, які зараз мають посвідчення особи для переміщених осіб (так звану «блакитну картку»., – «Главком»), мусять протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість і мати змогу забезпечити себе самостійно.

Законопроєкт був напрацьований урядом і прийнятий Національною радою (нижня палата парламенту) 13 червня.

При цьому проросійська Австрійська партія свободи не голосувала за законопроєкт, заявляючи, що «хоче миру і повернення українців додому». Соціал-демократична партія Австрії також не підтримала урядовий законопроєкт, мотивувавши це тим, що вимоги для отримання «червоно-біло-червоної – картки плюс» українськими вимушеними переселенцями є занадто високі та «не відповідають дійсності». У партії вказали на те, що для її отримання, приміром, мати з двома дітьми повинна мати чистий дохід у розмірі 1800 євро.

До слова, новоприбулі біженці у Австрії матимуть здавати ДНК-тести. Після успішних контрзаходів проти навали незаконних біженців на кордоні в Австрії планують запровадити ДНК-тести для тих, хто хоче приїхати до країни, щоб возз'єднатися із сім'єю. З такою ініціативою виступив канцлер Карл Нехаммер, лідер християнсько-демократичної «Австрійської народної партії».