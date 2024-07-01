Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Працевлаштування для українців: Австрія суттєво змінила правила

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Працевлаштування для українців: Австрія суттєво змінила правила
Українці матимуть доступ до картки Rot-Weiß-Rot-Karte plus для працевлаштування
фото із відкритих джерел

Австрія спрощує українським біженцям доступ до працевлаштування

Парламент Австрії ухвалив закон, який передбачає надання біженцям з України необмеженого доступу до ринку праці за умови виконання низки вимог.

Схвалений Федеральною радою (верхньою палатою парламенту) законопроєкт передбачає поправки до закону про працевлаштування іноземців та ще трьох інших законодавчих актів. Їх метою є забезпечення необмеженого доступу до австрійського ринку праці для українських біженців, які вже добре інтегрувалися у трудовій сфері.

«Біженці з України мають можливість отримати «Червоно-біло-червону картку плюс» (Rot-Weiß-Rot-Karte plus). Це означає, що вони матимуть менш обмежений доступ до ринку праці. Пізніше вони таком можуть отримати дозвіл залишитися в Австрії назавжди», – йдеться у заяві уряду.

Згідно із законом, українці зможуть отримувати «червоно-біло-червону – картку плюс» – один з австрійських дозволів на проживання, який дозволяє жити і працювати в країні як самозайнятий чи найнятий працівник, не будучи обмеженим конкретною компанією чи місцеперебуванням і з можливістю зміни працедавця у будь-який час.

Для того, щоб отримати цей документ, українські переселенці, які зараз мають посвідчення особи для переміщених осіб (так звану «блакитну картку»., – «Главком»), мусять протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість і мати змогу забезпечити себе самостійно.

Законопроєкт був напрацьований урядом і прийнятий Національною радою (нижня палата парламенту) 13 червня.

При цьому проросійська Австрійська партія свободи не голосувала за законопроєкт, заявляючи, що «хоче миру і повернення українців додому». Соціал-демократична партія Австрії також не підтримала урядовий законопроєкт, мотивувавши це тим, що вимоги для отримання «червоно-біло-червоної – картки плюс» українськими вимушеними переселенцями є занадто високі та «не відповідають дійсності». У партії вказали на те, що для її отримання, приміром, мати з двома дітьми повинна мати чистий дохід у розмірі 1800 євро.

До слова, новоприбулі біженці у Австрії матимуть здавати ДНК-тести. Після успішних контрзаходів проти навали незаконних біженців на кордоні в Австрії планують запровадити ДНК-тести для тих, хто хоче приїхати до країни, щоб возз'єднатися із сім'єю. З такою ініціативою виступив канцлер Карл Нехаммер, лідер християнсько-демократичної «Австрійської народної партії».

Читайте також: Більшість біженців у Австрії – високоосвічені: результати дослідження
Теги: Австрія переселенці закон українці робота біженці законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сама по собі Конституція без наявності наступних системотворчих чинників рідко у яких країнах є джерелом порядку
День Конституції. Що робити, аби вона дійсно працювала
28 червня, 17:45
Верховна рада не розглядатиме законопроєкт щодо створення Військової поліції
Законопроєкт про Військову поліцію зняли з розгляду: Стефанчук назвав причину
5 червня, 19:01
В Україні третя масштабна повітряна тривога тривала близько 20 хвилин
В Україні третя масштабна повітряна тривога тривала близько 20 хвилин
24 червня, 22:37
Дональд Трамп готовий розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді
Трамп пообіцяв наважитися на несподіваний вчинок, якщо стане президентом
2 червня, 18:22
У 2014 році пішов на війну і присвятив своє життя захисту Батьківщини
Присвятив своє життя захисту Батьківщини. Згадаймо Юрія Тупкаленка
18 червня, 09:00
Попрощалися з полеглим захисником України 10 травня 2024 року на центральній площі міста Балта на Одещині
Завжди був опорою для побратимів. Згадаймо Сергія Казнадія
20 червня, 09:00
Кабмін не може мати можливості відбирати підприємства – нардеп про скандальний законопроєкт
Депутат пояснив небезпеку закону про націоналізацію підприємств, де є частка підсанкційних осіб
24 червня, 13:06
В'ячеслав служив навідником у 81-ій окремій аеромобільній бригаді
Мріяв присвятити себе спорту. Згадаймо В’ячеслава Савицького
25 червня, 09:00
Делегати ПАРЄ глибоко стурбовані долею українців, які наразі перебувають на території Російської Федерації або Білорусі
ПАРЄ ухвалила резолюцію про довгострокову підтримку українських біженців
27 червня, 14:35

Соціум

У Туреччині п'ятеро загиблих і десятки постраждалих внаслідок вибуху газу
У Туреччині п'ятеро загиблих і десятки постраждалих внаслідок вибуху газу
Працевлаштування для українців: Австрія суттєво змінила правила
Працевлаштування для українців: Австрія суттєво змінила правила
У Парижі люди вийшли на протест після оголошення попередніх результатів виборів
У Парижі люди вийшли на протест після оголошення попередніх результатів виборів
Влада США звинувачує Boeing у шахрайстві – ЗМІ
Влада США звинувачує Boeing у шахрайстві – ЗМІ
Українські полярники опублікували відео, як кити «шпигують» в Антарктиці
Українські полярники опублікували відео, як кити «шпигують» в Антарктиці
Приватний літак розбився на автостраді поблизу Парижа: є загиблі
Приватний літак розбився на автостраді поблизу Парижа: є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
11K
Ексгенсек НАТО відповів, коли закінчиться війна в Україні
4719
Онлайн карта бойових дій в Україні на 01.07.2024: ситуація на фронті
4433
Держспоживслужба: Комунальники оббирають споживачів, які… справно розраховуються
3850
Чому від Путіна могла відмовитися його біологічна мати: ЗМІ висунули версію
3115
Що за людина новий Болгарський патріарх? Кілька цитат

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Вчора, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Вчора, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua