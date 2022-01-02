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    Австрія легалізувала евтаназію

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    Робити евтаназію неповнолітнім і людям з психічними захворюваннями в Австрії заборонено - Австрія легалізувала евтаназію
    Робити евтаназію неповнолітнім і людям з психічними захворюваннями в Австрії заборонено
    Фото з відкритих джерел

    Кожен випадок евтаназії повинен розглядатися незалежно двома лікарями

    В Австрії набув чинності закон, що дозволяє евтаназію. Процедура доступна невиліковно хворим, які захочуть піти з життя. Про це повідомляє BBC.

    Парламент країни легалізував евтаназію у грудні після того, як конституційний суд вирішив, що повна заборона «порушує право людей на волевиявлення».

    Просити владу допомогти в добровільному відході з життя можуть смертельно хворі люди, а також ті, хто страждає на захворювання, що завдають непоправної серйозної шкоди здоров'ю. Їм потрібно надати підтвердження діагнозу і довести здатність самостійно ухвалювати рішення.

    Кожен випадок евтаназії повинен розглядатися незалежно двома лікарями. Один із них обов'язково має бути фахівцем в області паліативної допомоги.

    Після лікарського схвалення пацієнти отримають 12 тижнів (або 2 тижні, якщо вони смертельно хворі), щоб обміркувати своє рішення в останній раз. Потім вони зможуть зробити офіційну заяву юристам або нотаріусам і придбати спеціальний засіб у спеціальних аптеках, назви яких будуть відомі лише цим юристам і нотаріусам.

    Робити евтаназію неповнолітнім і людям з психічними захворюваннями заборонено.

    Евтаназія – припинення життя людини у швидкий та безболісній спосіб. Її застосовують для людей, котрі мають невиліковне захворювання та більше не хочуть терпіти біль. Термін «евтаназія» вперше вжито Ф. Беконом в XVII ст., щоб визначити «легку смерть».

    У березні 2021 року парламент Іспанії ухвалив закон про легалізацію евтаназії.

    Також евтаназія дозволена у Бельгії, Люксембурзі та Нідерландах. Наприкінці січня парламент Португалії підтримав легалізацію евтаназії в країні.

    У жовтні минулого року Нова Зеландія підтримала легалізацію евтаназії.

    Теги: Австрія суд закон смерть евтаназія
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    Австрія легалізувала евтаназію