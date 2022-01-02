Австрія легалізувала евтаназію
Кожен випадок евтаназії повинен розглядатися незалежно двома лікарями
В Австрії набув чинності закон, що дозволяє евтаназію. Процедура доступна невиліковно хворим, які захочуть піти з життя. Про це повідомляє BBC.
Парламент країни легалізував евтаназію у грудні після того, як конституційний суд вирішив, що повна заборона «порушує право людей на волевиявлення».
Просити владу допомогти в добровільному відході з життя можуть смертельно хворі люди, а також ті, хто страждає на захворювання, що завдають непоправної серйозної шкоди здоров'ю. Їм потрібно надати підтвердження діагнозу і довести здатність самостійно ухвалювати рішення.
Кожен випадок евтаназії повинен розглядатися незалежно двома лікарями. Один із них обов'язково має бути фахівцем в області паліативної допомоги.
Після лікарського схвалення пацієнти отримають 12 тижнів (або 2 тижні, якщо вони смертельно хворі), щоб обміркувати своє рішення в останній раз. Потім вони зможуть зробити офіційну заяву юристам або нотаріусам і придбати спеціальний засіб у спеціальних аптеках, назви яких будуть відомі лише цим юристам і нотаріусам.
Робити евтаназію неповнолітнім і людям з психічними захворюваннями заборонено.
У березні 2021 року парламент Іспанії ухвалив закон про легалізацію евтаназії.
Також евтаназія дозволена у Бельгії, Люксембурзі та Нідерландах. Наприкінці січня парламент Португалії підтримав легалізацію евтаназії в країні.
У жовтні минулого року Нова Зеландія підтримала легалізацію евтаназії.