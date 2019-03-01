  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Польщі потрапив в аварію автобус з українцями: є загиблий і постраждалі

    • Розсилка
    У вантажівки відірвалося колесо і влучило у кабіну автобуса&nbsp; - У Польщі потрапив в аварію автобус з українцями: є загиблий і постраждалі
    У вантажівки відірвалося колесо і влучило у кабіну автобуса 

    Загинув водій автобуса, двоє осіб потрапили до лікарні

    Український автобус, що прямував маршрутом Київ-Свіноуйсце, уночі потрапив у ДТП у населеному пункті Тур Лодзинського воєводства Польщі. Про це інформує tvn24.

    Читайте також

    У результаті аварії, що сталася о 02:40 за київським часом, загинув водій українського автобуса, двоє осіб потрапили до лікарні.

    «Ймовірно з технічних причин в одного з вантажних автомобілів, що потрапили у ДТП, відлетіло колесо і влучило в автобус, що перевозив 15 осіб. За попередньою інформацією, усі пасажири є українцями, які їхали маршрутом Київ-Свіноуйсцє», - повідомив представник поліції Кшиштоф Котковський.

    За його словами, на місці загинув водій автобуса, а двоє пасажирів – чоловік та жінка – потрапили до лікарні в Поддембіце.

    Польська поліція уточнює, що відірване колесо вантажівки влучило в кабіну автобуса і він перекинувся в рів.

    Решта українців не постраждали в ДТП. Їх розмістили у школі поблизу місця ДТП.

    За інформацією поліції, водій вантажівки був тверезий.

    Читайте також
    ДТП Польща вантажівки водій українці поліція жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ