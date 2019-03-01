У Польщі потрапив в аварію автобус з українцями: є загиблий і постраждалі



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У вантажівки відірвалося колесо і влучило у кабіну автобуса

Загинув водій автобуса, двоє осіб потрапили до лікарні

Український автобус, що прямував маршрутом Київ-Свіноуйсце, уночі потрапив у ДТП у населеному пункті Тур Лодзинського воєводства Польщі. Про це інформує tvn24.

У результаті аварії, що сталася о 02:40 за київським часом, загинув водій українського автобуса, двоє осіб потрапили до лікарні.

«Ймовірно з технічних причин в одного з вантажних автомобілів, що потрапили у ДТП, відлетіло колесо і влучило в автобус, що перевозив 15 осіб. За попередньою інформацією, усі пасажири є українцями, які їхали маршрутом Київ-Свіноуйсцє», - повідомив представник поліції Кшиштоф Котковський.

За його словами, на місці загинув водій автобуса, а двоє пасажирів – чоловік та жінка – потрапили до лікарні в Поддембіце.

Польська поліція уточнює, що відірване колесо вантажівки влучило в кабіну автобуса і він перекинувся в рів.

Решта українців не постраждали в ДТП. Їх розмістили у школі поблизу місця ДТП.

За інформацією поліції, водій вантажівки був тверезий.