Війна на Донбасі досі не закінчена. У Путіна знайшли, чим дорікати Зеленському



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«Заяви Зеленського «покоробили» російського лідера» - Пєсков

Путіна «покоробили» висловлювання Зеленського щодо ролі СРСР у Другій світовій

Президент країни-агресора Путін оцінив висловлювання Володимира Зеленського щодо ролі СРСР у Другій світовій війні. Про це повідомляє РІА Новини.

За словами прессекретаря глави Росії Пєскова, заяви Зеленського «покоробили» російського лідера. «Ми знаємо, що для будь-якого громадянина нашої країни, і особливо для президента Путіна, це священна тема», – підкреслив він.

Представник Кремля також нагадав, що однією з передвиборних обіцянок Зеленського було завершення війни на Донбасі, що до сих пір не виконано.

Нагадаємо, 28 січня президент України Володимир Зеленський визнав провину тоталітарного радянського режиму в розв’язанні Другої світової війни та Голокості. Про це йшлося у спільній заяві президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди після їхньої двосторонньої зустрічі.

Під час своєї п’ятихвилинної промови Зеленський згадав про «злочинну змову тоталітарних режимів» – радянського і нацистського, що призвела до початку Другої світової війни.

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