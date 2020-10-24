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    У світі

    Азербайджан готовий зупинити бойові дії в Карабасі, - Алієв

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    Президент Азербайджану Ільхам Алієв - Азербайджан готовий зупинити бойові дії в Карабасі, - Алієв
    Президент Азербайджану Ільхам Алієв

    Азербайджан повернеться за стіл переговорів, якщо Вірменія погодиться «з базовими принципами, визначеними Францією, Росією і США,

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що республіка готова негайно зупинити бойові дії в Нагірному Карабасі. Однак за умови, що Вірменія припинить вогонь.

    Про це Алієв заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro.

    За словами Алієва, його країна повернеться за стіл переговорів, якщо Вірменія погодиться «з базовими принципами, визначеними Францією, Росією і США, принципами, з якими ми самі погодилися».

    «Ми готові припинити дії хоч сьогодні. Я вже заявляв це в ході переговорів в Москві 10 жовтня. Для досягнення цього досить буде, щоб Вірменія припинила вогонь. Саме після цього настане час діяти для дипломатів», – сказав президент Азербайджану.

    Раніше президент Вірменії Армен Саркісян  заявив, що Вірменія готова визнати незалежність Нагірно-Карабаської республіки за однієї умови.

    Як відомо, у вересні розпочалися активні бойові дії у Нагірному Карабаху – території Азербайджану, яка від 1990-х років окупована Вірменією.

    США Азербайджан Ільхам Алієв Вірменія президент
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