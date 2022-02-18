Байден готує нове звернення: головна тема – Україна

Перед заявою щодо ситуації навколо України Байден проведе переговори з союзниками

Президент США Джо Байден знову виступить сьогодні ввечері з промовою щодо ситуації довкола України. Як повідомляє телеканал CNN, виступ американського лідера очікується близько 23:00 за київським часом.

Перед виступом Байден проведе переговори з союзниками. Відомо, що Байден надасть оновлену інформацію щодо нарощування Росією військових контингентів на кордоні з Україною.

Some big updates to the White House schedule today: President Biden will address the ongoing crisis in Ukraine at 4 p.m. following his call with allies at 2:30 p.m. and two top National Security Council officials will join Jen Psaki at the press briefing. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 18, 2022

Крім того, до сьогоднішнього брифінгу речниці Білого дому Джен Псакі приєднаються два високопоставлені представники Ради нацбезпеки США.

Це вже буде другий присвячений Україні виступ Байдена за останні тижні. Минулого разу Байден сказав, що Вашингтон ще не знає, чи ухвалив президент Росії рішення напасти на Україну, але попередив Москву про наслідки у разі такого кроку.

За остаанніми даними США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну. Росія може створити привід задля вторгнення в Україну. У США є звіти з багатьох джерел щодо того, як Росія намагається сфабрикувати провокацію.

Сьогодні ситуація на сході України залишається напруженою. Російські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини і Луганщини. Зокрема, 18 лютого окупанти обстріляли контрольний пункт Щастя.

Тим часом в окупованому Донецьку запрацювала сирена. Люди панікують.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії, через, нібито, підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

МЗС відреагував на повідомлення про «наступальні операції» на Донбасі.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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