Байден виступить зі зверненням щодо України

За київським часом звернення можна буде подивитись о 22:30

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден сьогодні виступить зі зверненням. Як повідомляє CNN, звернення американського лідера буде присвячене ситуації навколо України.

«Президент Джо Байден представить оновлену інформацію про поточну ситуацію в Україні сьогодні о 15:30 за східним часом», – повідомило джерело видання, знайоме з ситуацією.

Тобто, за київським часом звернення можна буде подивитись о 22:30.

У своєму виступі Байден вкотре має наголосити, що США «залишаються відкритими для дипломатії високого рівня... спираючись на численні дипломатичні шляхи, які ми і наші союзники і партнери запропонували Росії в останні місяці».

При цьому в Білому домі заявили, що Сполучені Штати як і раніше вважають, що дипломатія і деескалація є найкращим шляхом просування вперед, але вони готові до будь-якого сценарію.

Як відомо, останніми днями супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів.

Також британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України. Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України.

Сьогодні у Кремлі після переговорів з канцлером ФРН Путін заявив, що Росія діятиме далі «за планом».

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують.

11 лютого радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

Додамо, що 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Президент Володимир Зеленський оголосив День єднання: що треба робити українцям 16 лютого.

Глава МВС закликає українців не реагувати на «апокаліптичні новини» у соцмережах.

До слова, пересування військ РФ на кордоні можна відстежити через спеціальний сайт. Проєкт волонтерський, приєднатись до нього може будь-хто.

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