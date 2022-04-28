Сьогодні Байден має намір зробити нову заяву про Україну

Очікується, що глава Білого дому говоритиме про підтримку Києва

Президент США виступить перед пресою

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден у четвер, 28 квітня, планує виступити з новою заявою щодо ситуації в Україні. У повідомленні йдеться, що цей виступ Байдена про підтримку України висвітлюватиме президентський журналістський пул.

Американський президент вже виступив із заявою щодо України 21 квітня, оголосивши про новий пакет військової допомоги Києву на суму $800 млн.

Як повідомлялося, напередодні міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що якщо США та їхні союзники забезпечать Україну важкими озброєннями, вона може досягти успіху.

Нагадаємо, сьогодні Палата представників США голосуватиме за законопроєкт про ленд-ліз для України.

27 квітня Конгрес США схвалив законопроєкт про конфіскацію грошей підсанкційних росіян.

Активи, «заморожені» в країні, можна буде передати Києву.

Також стало відомо, що США зняли частину обмежень на передачу Україні розвідданих – Bloomberg.

Розширений обмін інформацією повинен допомогти захистити і потенційно повернути території в охоплених війною регіонах.

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