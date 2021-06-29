Байден не поїде на літні Олімпійські ігри в Токіо

США направлять до Токіо звичайну делегацію

Президент США Джо Байден не має наміру відвідувати майбутні Олімпійські ігри, які стартують у липні в Японії. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Politico.

«Президент не планує відвідувати Ігри. Він, звичайно, буде вболівати за спортсменів», — сказала Псакі, відповідаючи на запитання одного з журналістів, чи було отримано запрошення від уряду Японії.

Псакі підкреслила, що США направлять до Токіо звичайну делегацію.

«У нас буде делегація від Сполучених Штатів, як це історично склалося, але ми також продовжимо передавати рекомендації та вказівки в галузі суспільної охорони здоров’я, які ми давали і раніше — про те, що поїздки повинні бути тільки в разі потреби», — підкреслила вона.

Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на 2021 рік через пандемію коронавірусу, повинні пройти з 23 липня по 8 серпня.