Байден саркастично відповів на «погане передчуття» Маска щодо економіки США

Байден не погодився із Маском і відправив його на Місяць

Президент додав про Маска: «Нехай йому щастить у подорожі на Місяць»

Джо Байден із сарказмом відреагував на песимістичну оцінку щодо економіки США з боку американського мільярдера Ілона Маска, повідомляє Reuters.

Під час виступу щодо американської економіки в п'ятницю, у президента запитали про те, як він оцінює нещодавній імейл Маска до працівників його компанії-виробника електромобілів Tesla, в якому Маск cказав, що має «надзвичайно погане передчуття стосовно економіки».

У відповідь Байден вказав на те, що інші виробники електромобілів збільшують інвестиції, що може свідчити про їхній оптимізм стосовно економіки. Президент також саркастично додав про Маска: «Нехай йому щастить у подорожі на Місяць».

В той же день Маск поширив статтю від 2021 року, в якій йдеться про співпрацю іншої компанії Маска, SpaceX, з американським урядом над програмою польоту на Місяць «Артеміда».

Це не перший різкий обмін думками між Байденом і Маском. Мільярдер часто відправляв різкі твіти на адресу президента, скаржачись на відсутність визнання, і критикував підхід Байдена до побудови ринку електромобілів, орієнтований насамперед на профспілки та субсидії.

Раніше генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що збирається скорочувати кількість робочих місць у компанії, оскільки має «погане передчуття» щодо економіки.

Раніше Ілон Маск озвучив дату появи Tesla, яка повністю обходитися без водія.

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