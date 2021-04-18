Байден пообіцяв збільшити ліміт на в’їзд біженців до США

Раніше в адміністрації Байдена підтверджували, що до осені буде діяти ліміт для біженців у 15 000 людей, який встановив ще Дональд Трамп

Новий ліміт буде визначено до 15 травня

Президент США Джо Байден заявив, що має намір збільшити ліміт на щорічний прийом біженців у країні.

Як повідомляє «Голос Америки», у Білому домі обіцяють прийняти рішення до травня 2021 року. Раніше в адміністрації Байдена підтверджували, що до осені буде діяти ліміт у 15 000 людей, який встановив ще Дональд Трамп.

Рішення продовжити дію обмеження, встановленого попереднім президентом, викликало критику політиків від Демократичної партії США.

Конгресвумен від Демократичної партії Ільхам Омар назвала рішення про збереження обмежень «ганебним», а голова юридичного комітету Палати представників США, конгресмен від Демократичної партії Джеррі Недлер твітнув, що він «глибоко розчарований рішенням зберегти найнижчі рівні прийняття біженців, встановлені за Трампа».

Натомість прессекретарка президента США Джен Псакі пообіцяла, що новий ліміт буде визначено до 15 травня.

Раніше повідомлялося, що США платитимуть країнам Центральної Америки для стримування незаконної міграції.