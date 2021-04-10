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    США платитимуть країнам Центральної Америки для стримування незаконної міграції

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    Потенційна фінансова програма стосуватиметься жителів Гватемали, Гондурасу та Ель Сальвадору - США платитимуть країнам Центральної Америки для стримування незаконної міграції
    Потенційна фінансова програма стосуватиметься жителів Гватемали, Гондурасу та Ель Сальвадору

    Сполучені Штати також розглядають можливість, аби надіслати до цих країн вакцини від Covid-19

    Уряд США має намір надсилати фінансові транші країнам Центральної Америки, з яких до Штатів потрапляє багато незаконних мігрантів.

    Як повідомляє Укрінформ з посиланням на слова координатора південного кордону США у Білому домі Роберти Якобсон.

    «США розглядають можливість започаткування програми фінансової підтримки, аби допомогти розв'язувати економічні проблеми, які спонукають мігрантів із деяких країн Центральної Америки рухатися на північ», – йдеться у матеріалі.

    Зазначається, що потенційна фінансова програма стосуватиметься жителів Гватемали, Гондурасу та Ель Сальвадору, однак, хто саме отримуватиме кошти й за яких умов поки невідомо. «Можу запевнити, що уряд США не передаватиме гроші безпосередньо людям», – сказала Якобсон.

    За її словами, США також роздумують над тим, аби надіслати до цих трьох країн вакцини від Covid-19.

    «Ми розглядаємо усі продуктивні варіанти вирішення як економічних причин міграції людей, так і безпекових», – зазначила Якобсон.

    Нагадаємо, економіст розвіяв міфи щодо відтоку мізків і робочих рук з України.

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    Теги: США гроші мігранти трудові мігранти уряд Гондурас
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