США платитимуть країнам Центральної Америки для стримування незаконної міграції

Сполучені Штати також розглядають можливість, аби надіслати до цих країн вакцини від Covid-19

Уряд США має намір надсилати фінансові транші країнам Центральної Америки, з яких до Штатів потрапляє багато незаконних мігрантів.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на слова координатора південного кордону США у Білому домі Роберти Якобсон.

«США розглядають можливість започаткування програми фінансової підтримки, аби допомогти розв'язувати економічні проблеми, які спонукають мігрантів із деяких країн Центральної Америки рухатися на північ», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що потенційна фінансова програма стосуватиметься жителів Гватемали, Гондурасу та Ель Сальвадору, однак, хто саме отримуватиме кошти й за яких умов поки невідомо. «Можу запевнити, що уряд США не передаватиме гроші безпосередньо людям», – сказала Якобсон.

За її словами, США також роздумують над тим, аби надіслати до цих трьох країн вакцини від Covid-19.

«Ми розглядаємо усі продуктивні варіанти вирішення як економічних причин міграції людей, так і безпекових», – зазначила Якобсон.

Нагадаємо, економіст розвіяв міфи щодо відтоку мізків і робочих рук з України.

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