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    У світі

    Байден використає закон військового часу для боротьби з Covid-19

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    Джо Байден використає закон військового часу для боротьби з Covid-19 - Байден використає закон військового часу для боротьби з Covid-19
    Джо Байден використає закон військового часу для боротьби з Covid-19
    Фото: Reuters

    Закон про військове виробництво дозволяє федеральному уряду США де-факто примусити приватні компанії працювати на державу в екстрених випадках.

    Обраний президент США Джо Байден повідомив, що має намір використовувати закон військового часу для того, щоб прискорити вакцинацію від коронавірусу. 

    Так, закон, який передбачає мобілізацію виробництва для боротьби з Covid-19, накаже приватним компаніям підтримувати зусилля влади.

    Прийнятий в 1950 році закон про військове виробництво дозволяє федеральному уряду США де-факто примусити приватні компанії працювати на державу в екстрених випадках.

    Закон уже раніше був задіяний чинним американським президентом Дональдом Трампом на початку епідемії.

    Раніше Байден спрогнозував терміни поліпшення ситуації з коронавірусом в країні. Він вважає, що «справи стануть гірше, перш ніж стати краще». На його думку, американці можуть не побачити позитивних тенденцій з пандемією до березня. Байден підкреслив, що дії адміністрації чинного глави держави Дональда Трампа «далеко відстали» від необхідних.

    США як і раніше залишаються на першому місці за кількістю зареєстрованих випадків зараження коронавірусом, там виявили 19,5 мільйона випадків інфікування.

    Нагадаємо, чинний глава Білого дому Дональд Трамп назвав Джо Байдена фейковим президентом, а вибори у США – гіршими, ніж в Афганістані.

    Як повідомлялося, американський президент Дональд Трамп вважає, що Міністерству юстиції та Федеральному бюро розслідувань США має бути «соромно» через відсутність розслідування фальсифікацій на президентських виборах.

    Теги: США закон президент
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