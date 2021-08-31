Байдена просять звернути увагу Зеленського на права ЛГБТК+ в Україні

Члени Конгресу хочуть підкреслити важливість рівності для усіх

Представник США Майк Квіглі, віце-президент Товариства із захисту прав ЛГБТК+ (штат Іллінойс) разом із 20 членами Конгресу надіслав листа президенту Джо Байдену з проханням підкреслити важливість прав ЛГБТК+ в Україні під час майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського. Про це пише washingtonblade.com.

У листі члени відзначили нещодавнє запровадження в українському парламенті заходів, які зашкодять українській спільноті ЛГБТК+, а також насильство під час святкування прайду.

Нещодавно український уряд також запровадив законодавство, яке визнає злочини на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, серед інших факторів, злочинами на ґрунті ненависті.

Американці закликають Байдена підкреслити важливість рівності ЛГБТК+ в Україні та заохотити Зеленського взяти на себе відповідальність за прийняття закону про злочини на ґрунті ненависті.

«Наша Комісія (з питань рівності ЛГБТК+) з великим інтересом стежила за дискусіями щодо прав ЛГБТК+ в Україні. Україна досягла значних успіхів у сфері прав людини в цілому, але не послідовно дотримувалася рівності для ЛГБТК+ людей», – йдеться в листі.

Нагадаємо, зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського у Вашингтоні була перенесена з 31 серпня на 1 вересня. Спочатку вона планувалася 30 серпня.

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