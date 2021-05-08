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    Бельгія обмежила заходи до річниці завершення Другої світової

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    Через пандемію Бельгія обмежила заходи до річниці завершення Другої світової - Бельгія обмежила заходи до річниці завершення Другої світової
    Через пандемію Бельгія обмежила заходи до річниці завершення Другої світової
    Фото: The Brussels Times

    Традиційна церемонія поблизу Колони конгресу у Брюсселі відбулася у скороченому складі

    Через спалах Covid-19 традиційні заходи з відзначення річниці завершення Другої світової війни відбулись у Брюсселі у скороченому форматі. Про це повідомляє The Brussels Times.

    «Традиційна церемонія поблизу Колони конгресу у Брюсселі відбулася у скороченому складі. Єдиними учасниками були представниця короля Бельгії, міністр оборони пані Людівін Дедондер, начальник штабу адмірал Мішель Гофман (Michel Hofman) та президент спільноти бельгійських патріотичних асоціацій адмірал у відставці Жак Росьє», – йдеться у публікації.

    Як зазначає видання, відзначення річниці завершення найбільш смертоносного конфлікту в історії людства зазвичай є однією з ключових подій у масштабах всієї Бельгії.

    Традиційно у церемонії вшанування пам'яті полеглих беруть участь представники всіх регіонів країни, члени федерального уряду та регіональних органів влади, збройних сил, представники громадськості, а також іноземні офіційні особи.

    Цьогоріч, констатує видання, «унаслідок нового спалаху пандемії коронавірусу традиційна церемонія вшанування була замінена обмеженою за обсягами подією».

    Як повідомлялося, 8 травня в усій Європі, у тому числі в Україні, відзначається День пам’яті та примирення з нагоди річниці завершення Другої світової війни. Головне гасло всіх меморіальних заходів - «Ніколи знову!».

    Джерело: Deutsche Welle

    Теги: міністр Друга світова війна Бельгія коронавірус
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