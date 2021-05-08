Бельгія обмежила заходи до річниці завершення Другої світової
Традиційна церемонія поблизу Колони конгресу у Брюсселі відбулася у скороченому складі
Через спалах Covid-19 традиційні заходи з відзначення річниці завершення Другої світової війни відбулись у Брюсселі у скороченому форматі. Про це повідомляє The Brussels Times.
«Традиційна церемонія поблизу Колони конгресу у Брюсселі відбулася у скороченому складі. Єдиними учасниками були представниця короля Бельгії, міністр оборони пані Людівін Дедондер, начальник штабу адмірал Мішель Гофман (Michel Hofman) та президент спільноти бельгійських патріотичних асоціацій адмірал у відставці Жак Росьє», – йдеться у публікації.
Як зазначає видання, відзначення річниці завершення найбільш смертоносного конфлікту в історії людства зазвичай є однією з ключових подій у масштабах всієї Бельгії.
Традиційно у церемонії вшанування пам'яті полеглих беруть участь представники всіх регіонів країни, члени федерального уряду та регіональних органів влади, збройних сил, представники громадськості, а також іноземні офіційні особи.
Цьогоріч, констатує видання, «унаслідок нового спалаху пандемії коронавірусу традиційна церемонія вшанування була замінена обмеженою за обсягами подією».
Як повідомлялося, 8 травня в усій Європі, у тому числі в Україні, відзначається День пам’яті та примирення з нагоди річниці завершення Другої світової війни. Головне гасло всіх меморіальних заходів - «Ніколи знову!».
Джерело: Deutsche Welle