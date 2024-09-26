У Литві відкрили виставку, присвячену українським дітям, які загинули через агресію РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ вже загинуло щонайменше 577 дітей

Виставку буде відкрито до 10 жовтня 2024 року

«Ціна мовчання світу» (литовською мовою: «Pasaulio tylos kaina») під такою назвою сьогодні, 25 вересня 2024 року, у Вітражній галереї Сеймаса Литовської Республіки відкрито зворушливу виставку, присвячену українським дітям, які загинули від рук російського агресора.

«Ціна мовчання світу» – це лише 30 історій із понад 577 загиблих українських дітей, це данина пам’яті українським дітям, чиї життя обірвала Росія.

Виставка, ініційована професором Вільнюського університету Арунасом Вайлюлісом, відкрита під патронатом депутата литовського парламенту Лінаса Слушніса за підтримки Української громадської організації «Платформа памяті.Меморіал».

Виставка – це не лише спосіб вшанувати пам’ять загиблих, а й потужний засіб привернути увагу до проблеми дитячих жертв війни.

У заході взяли участь Віце-Спікер Сеймасу Литви Жигімантас Павільоніс, Голова Групи міжпарламентських зв'язків з Україною Сеймаса ЛР Рімантє Шалашевічютє, Голова Комітету у закордонних справах Сеймаса ЛР Емануеліс Зінгеріс, депутати литовського парламенту, Посол України у Литовській Республіці Петро Бешта, проректор Вільнюського університету Вільманте Пакальніскієне, генеральний директор ГО «Платформа памяті.Меморіал» Гаяне Авакян, широкі кола литовської громадськості.

Російська агресія та вторгнення в Україну перевернули життя мільйонів українських дітей, залишивши їх сиротами, зруйнувавши їхні домівки та вкравши їхнє щасливе дитинство.

З початку повномасштабного вторгнення РФ вже загинуло щонайменше 577 дітей, понад 1500 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри неостаточні – немає всієї інформації з тимчасово окупованих територій України.

Росія вчиняє геноцид українського народу – це примусова депортація дітей з українських територій до росії. Місцезнаходження дітей приховують. Їх вивозять у віддалені регіони росії, змінюють імена, прізвища та громадянство, щоб вони ніколи не повернулися додому. Наразі відомо про понад 19 000 українських дітей, незаконно вивезених до росії.

«Мета України – притягнути винних у цих злочинах до відповідальності, і мова йде не лише про тих, хто безпосередньо здійснює переміщення, відповідальність має понести кожен російський чиновник, який поширює і заохочує таку політику по відношенню до наших дітей», – підкреслив Посол України у Литві Петро Бешта.

Виставку буде відкрито до 10 жовтня 2024 року.