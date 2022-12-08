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Безкоштовні презервативи. Макрон оголосив нову реформу

Альона Боженко
glavcom.ua
Безкоштовні презервативи. Макрон оголосив нову реформу
У Франції презервативи для молоді будуть безкоштовні
фото ілюстративне

За словами Макрона такі нововведення необхідні для запобігання поширенню ВІЛ

У Франції презервативи в аптеках будуть безкоштовними для молодої частини населення. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у Twitter.

«Для всіх молодих людей віком від 18 до 25 років у 2023 році презервативи в аптеках будуть безкоштовними», – написав він.

Як зазначають французькі ЗМІ, голова держави вперше оголосив про нововведення під час засідання Національної ради з питань відновлення, присвяченого здоров'ю молоді.

За словами Макрона такі нововведення необхідні для запобігання поширенню ВІЛ.

«Захворювання, що передаються статевим шляхом, зростають серед молоді. Ось чому ми починаємо маленьку революцію профілактики», – додав Макрон.

Нагадаємо, минулого року у Франції схвалили безкоштовну контрацепцію, а також компенсації за консультацію в гінеколога для жінок віком до 25 років. Тоді Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, в рамках бюджету на 2022 рік одностайно схвалила повну компенсацію жінкам віком до 25 років витрат на низку видів контрацепції.

 

Теги: здоров'я Франція Еммануель Макрон президент населення

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