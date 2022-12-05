Макрон пояснив, що найстрашніше для Путіна
Макрон назвав атаки Росії на цивільну інфраструктуру України воєнними злочинами
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що з російського диктатора Володимира Путіна в жодному разі не можна ізольовувати від цивілізованого світу, а з ним зберігати прямий контакт Про це Макрон сказав в інтерв'ю CBS News.
«Я завжди підтримую регулярні дискусії і прямий контакт з Путіним, тому що ... Я думаю, що найкращий спосіб... Відновити відносини – це зберегти цей прямий канал. Ізоляція – це найстрашніше, особливо для такого лідера, як він», – сказав Макрон.
Макрон заявив, що до 24 лютого прилетів до Москви, оскільки думав, що повномасштабної війни можна уникнути.
Водночас він назвав атаки Росії на цивільну інфраструктуру воєнними злочинами і вважає, що Росія зробила величезну помилку, напавши на Україну.
«Перше – не поважати міжнародне право і порушувати всі принципи, які вони підписали. Це смертельно небезпечно для їхнього авторитету. І друге, тому що, напевно, вони допустили багато помилок в оцінці власних можливостей і можливостей України», – сказав він.
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