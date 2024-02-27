ЗСУ відповіли, чи перетнули російські дрони кордон з Молдовою під час ранкової атаки

Маневри БпЛА типу «Shahed-131/136» в операційній зоні Сил оборони півдня України тривали дві години

Під час нічної атаки в операційній зоні Сил оборони півдня було знищено 4 БпЛА типу «Shahed-131/136»

Збройні сили України підтвердили, що маршрут одного з дронів російська армія провокативно спрямувала за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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«Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України», – зауважили в ЗСУ.

Також Збройні сили доповіли, що маневри БпЛА типу «Shahed-131/136» в операційній зоні Сил оборони півдня України тривали дві години.

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Згодом додалася і тактична авіація, яка з тимчасово окупованої Херсонщини здійснила пуск 2 керованих авіаційних ракет Х-59 в напрямку Кіровоградської області. Обидві ракети знищено на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, Міноборони Молдови відреагувало на інформацію про безпілотник з їхнього кордону.

Раніше у Молдові 11 лютого в районі молдовсько-українського кордону, неподалік села Етулія Вулканештського району, прикордонна поліція виявила фрагменти БпЛА типу Shahed.Також президентка Молдови Мая Санду заявила, що цей інцидент є черговим нагадуванням, що російська агресія є загрозою для всього континенту.

Стало відомо, скільки ворожих цілей знищено в ніч з 26 на 27 лютого під час нічної атаки дронами і ракетами різних типів.





