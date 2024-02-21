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У РФ виникли труднощі з продажем нафти одному з головних покупців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У РФ виникли труднощі з продажем нафти одному з головних покупців
Валова вартість російського експорту нафти знизилася
фото з відкритих джерел

Індія вагається купувати російську нафту через страх санкцій США

Через санкції у Росії виникли труднощі з продажем ключового тихоокеанського сорту нафти Sokol до Індії, що може призвести до подальшого скорочення експорту. Про це пише Bloomberg.

Індія вагається купувати російську нафту через страх санкцій США. Нафтопереробники азіатської країни побоюються потрапити під санкції й скаржаться, що ця нафта занадто дорога порівняно з альтернативними сортами.

«Попри те, що нещодавно до Індії були доставлені дві партії після більш ніж двомісячної перерви, труднощі Росії, схоже, ще далеко не закінчилися. Ще щонайменше 13 партій загальним обсягом близько 9 мільйонів барелів усе ще перебувають на суднах, які, зважаючи на все, нікуди не відправляться», – пише видання.

Усі сім танкерів, що використовуються для експорту Sokol, завантажені, і жоден з них не може прийняти нові партії. Відсутність вільних суден перешкоджатиме експорту Sokol щонайменше протягом наступного тижня, а можливо, і довше.

За даними Bloomberg, валова вартість російського експорту нафти знизилася, впавши з $1,67 млрд до $1,55 млрд за тиждень. 

Нагадаємо, імпорт сирої нафти з РФ в Індію суттєво знизився через проблеми з платежами, чому сприяли західні санкції.

Як повідомлялося, нафтопереробні підприємства Індії стали збільшувати закупівлю нафти у Венесуели через кілька тижнів після того, як Сполучені Штати послабили санкції проти південноамериканської країни. 

До слова, Країни Євросоюзу закупили російську нафту і газ на загальну суму €30 млрд у 2023 році, незважаючи на введені Заходом санкції.

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Теги: нафта санкції імпорт партії Індія

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