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У Росії знайдено мертвим сина голови найбільшої нафтогазової компанії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії знайдено мертвим сина голови найбільшої нафтогазової компанії
Причиною смерті Івана Сєчина у РФ назвали «відірваний тромб»
фото: росЗМІ

Іван Сєчін помер ще 5 лютого у віці 35 років

У Росії знайдено мертвим сина голови найбільшої нафтогазової компанії «Роснєфть» Ігоря Сєчина –  Івана, який обіймав керівну посаду у компанії. Про це написав один із колишніх керівників нафтової компанії «ЮКОС» Леонід Невзлін у соціальній мережі X, посилаючись на запис у реєстрі спадкових справ.

За даними росЗМІ, Іван Сєчін помер ще 5 лютого у віці 35 років.

«Які дивні збіги... Сьогодні, коли ми згадували з моїми друзями і партнерами, з чого почалася війна Кремля проти ЮКОСа, а саме — з доповіді Михайла Ходорковського про корупцію на засіданні РСПП, саме сьогодні я дізнався про те, що Ігор Сєчін щойно втратив сина. Та сама людина, яка сфабрикувала всю дуту і криваву справу проти нас», – ідеться в публікації.

Згідно з наявною інформацією, спадщина оформлена на Івана Ігоровича Сєчина 1989 року народження, який жив у Москві за адресою Шведський глухий кут, будинок 3. Ця будівля раніше згадувалася як «будинок для соратників Путіна», а росЗМІ писали, що там мешкав й Ігор Сєчін.

Російські Telegram-канали, посилаючись на джерела, повідомили, що причиною смерті Івана Сєчина у РФ назвали «відірваний тромб». Водночас Сєчин-старший заборонив співробітникам СКР, ФСБ та іншим силовикам займатися питаннями смерті сина.

Видання «Медіазона» вказало на те, що у згаданому записі йдеться про Івана Ігоровича Сєчіна 1989 року народження, який жив у Москві за адресою Шведський тупик, будинок 3. Як зазначають ЗМІ, раніше портал РБК писав про цю будівлю як про «будинок для соратників Путіна», у якому, зокрема, проживав глава «Роснефти».

Теги: нафта росія смерть

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