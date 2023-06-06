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Ілон Маск заявив, що Китай планує врегулювати діяльність штучного інтелекту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ілон Маск заявив, що Китай планує врегулювати діяльність штучного інтелекту
Ілон Маск
фото з відкритих джерел

Адміністрація кіберпростору Китаю підтримує інновації та застосування штучного інтелекту

Уряд Китаю намагатиметься запровадити регулювання штучного інтелекту у своїй країні. Про це заявив Ілон Маск після зустрічі з офіційними особами під час своєї недавньої поїздки до Китаю, передає Reuters.

Американський мільярдер здійснив дводенну поїздку до Китаю, де провів низку зустрічей з високопосадовцями, у тому числі з віцепрем'єром, міністрами закордонних справ, торгівлі та промисловості.

«Я думаю, що у нас були дуже продуктивні дискусії щодо ризиків штучного інтелекту та необхідності певного нагляду та регулювання. І як я розумію з цих розмов, Китай ініціюватиме регулювання II в Китаї», - розповів Маск.

У квітні Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC) заявила, що підтримує інновації та застосування штучного інтелекту та заохочує його використання, але контент, створений II, має відповідати основним соціалістичним цінностям країни.

«Постачальники відповідатимуть за легітимність даних, які використовуються для навчання генеративних продуктів штучного інтелекту, і необхідно вжити заходів для запобігання дискримінації під час розробки алгоритмів і навчальних даних», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що уряд  Австралії оголосив про свої плани щодо регулювання штучного інтелекту (ШІ), включаючи заборону фейків та реалістичного, неправдивого контенту через стурбованість зловживанням технологією. 

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Теги: уряд Ілон Маск навчання Китай

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