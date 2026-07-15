Влада Мюнхена заборонила наповнювати басейни та мити авто на вулицях

Через аномальну спеку у Мюнхені вимикають навіть фонтани

За порушення розпорядження міської влади загрожує штраф у 50 тис. євро

Міська влада німецького Мюнхена запровадила жорсткий режим економії води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьку газету Bild.

Тепер у місті мити автомобілі дозволено виключно на автомийках, газони мають залишатися сухими, а проводити відкачування води з місцевих водойм відтепер сувороо заборонено. Крім того, приватні басейни, фонтани та та іншу водні об'єкти наповнювати не можна.

Також у Мюнхені відключають громадські фонтани. Поливати міські сади, клумби та декоративні рослини тепер дозволено тільки вечорами та рано вранці. Порушників каратимуть штрафами до 50 тис. євро.

Влада пішла на радикальні кроки після того, як попередні заклики до мешканців Мюнхена добровільно економити воду виявилися безрезультатними.

«Після виключно посушливої ​​зими та весни існуючі ресурси водопостачання Мюнхена знаходяться під екстремальним тиском», – заявив мер міста Домінік Краузе.

Причина таких обмежень полягає у різкому зростанні споживання питної води. За даними міської влади, станом на сьогодні воно становить понад 360 млн літрів на день порівняно із звичайним показником у 300 млн літрів. Як зазначає Bild, навіть прогнозовані найближчим часом дощі навряд чи зможуть полегшити критичну ситуацію.

Нагадаємо, у Німеччині через цьогорічну спеку померло близько 5120 людей. Більшість смертей сталася під час червневої хвилі високих температур, яка більш ніж на тиждень охопила Західну Європу.

Як відомо, хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.