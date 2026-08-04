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Польща вдруге за тиждень перехопила російський розвідувальний літак

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Польща вдруге за тиждень перехопила російський розвідувальний літак
Розвідувальний літак РФ було перехоплено за 56 км на північний захід від Кошаліна
фото: Владислав Косіняк-Камиш/Х

Міноборони Польщі: Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів країн НАТО

Сьогодні, 4 серпня, польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Про це повідомив голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає «Главком».

«Сьогодні до полудня відбулося чергове перехоплення російського розвідувального літака Іл-20М. Цього разу чергова пара наших літаків перехопила розвідувальний літак РФ за 56 км на північний захід від Кошаліна», – йдеться у повідомленні.

Польща вдруге за тиждень перехопила російський розвідувальний літак фото 1

Косіняк-Камиш наголосив: «Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів країн НАТО, перевіряючи пильність і готовність систем оборони Альянсу».

Нагадаємо, 3 серпня пара польських винищувачів із складу чергових сил також перехопила російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем. Інцидент стався перед полуднем на відстані приблизно 60 кілометрів на північний захід від населеного пункту Леба.

Зокрема, аналогічний інцидент трапився минулого тижня. Тоді російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20 перехопили за 40 кілометрів на північ від Колобжега. Літак виконував політ без плану польоту та з вимкненим транспондером.

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Теги: росія Польща літак

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