Туреччина б'є на сполох через атаки на її судна в Чорному морі

Анкара закликала Україну та Росію вжити заходів для безпеки цивільного судноплавства після удару по суднах біля Новоросійська

Туреччина висловила серйозне занепокоєння через атаку на два цивільні судна, що належать турецьким компаніям, у Чорному морі. Анкара заявила, що війна Росії проти України дедалі більше впливає на безпеку судноплавства в регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та TRT World.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що судна Yasar і Nadezhda були атаковані безпілотниками після виходу з російського порту Новоросійськ увечері 3 серпня. Унаслідок удару троє членів екіпажу дістали тяжкі поранення.

У турецькому МЗС зазначили, що серед постраждалих є громадяни Туреччини, а їхня безпека залишається головним пріоритетом для Анкари. «Цивільні судна, які перебувають у Чорному морі, стають цілями атак, попри всі наші попередження», – заявили у відомстві.

Туреччина закликала Україну та Росію «негайно вжити заходів» для гарантування безпеки комерційного судноплавства. В Анкарі наголосили, що подальша ескалація в Чорному морі може мати серйозні наслідки, зокрема для продовольчої безпеки.

«Якщо не буде вжито запобіжних заходів, ескалація в Чорному морі матиме багатовимірні негативні наслідки», — йдеться у заяві турецького МЗС.

Нагадаємо, після серії атак на пов’язані з Росією кораблі російське Міноборони оприлюднило застереження для суден, які перебувають у Чорному морі. Відповідний бюлетень російське оборонне відомство видало 22 липня. У ньому йдеться про небезпеку навігації у виключній економічній зоні Росії через загрозу з боку безпілотників.