Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Туреччина б'є на сполох через атаки на її судна в Чорному морі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина б'є на сполох через атаки на її судна в Чорному морі
Вантажне судно Nadezhda
фото (ілюстративне): vesselfinder.com

Анкара закликала Україну та Росію вжити заходів для безпеки цивільного судноплавства після удару по суднах біля Новоросійська

Туреччина висловила серйозне занепокоєння через атаку на два цивільні судна, що належать турецьким компаніям, у Чорному морі. Анкара заявила, що війна Росії проти України дедалі більше впливає на безпеку судноплавства в регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та TRT World.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що судна Yasar і Nadezhda були атаковані безпілотниками після виходу з російського порту Новоросійськ увечері 3 серпня. Унаслідок удару троє членів екіпажу дістали тяжкі поранення.

У турецькому МЗС зазначили, що серед постраждалих є громадяни Туреччини, а їхня безпека залишається головним пріоритетом для Анкари. «Цивільні судна, які перебувають у Чорному морі, стають цілями атак, попри всі наші попередження», – заявили у відомстві.

Туреччина закликала Україну та Росію «негайно вжити заходів» для гарантування безпеки комерційного судноплавства. В Анкарі наголосили, що подальша ескалація в Чорному морі може мати серйозні наслідки, зокрема для продовольчої безпеки.

«Якщо не буде вжито запобіжних заходів, ескалація в Чорному морі матиме багатовимірні негативні наслідки», — йдеться у заяві турецького МЗС.

Нагадаємо, після серії атак на пов’язані з Росією кораблі російське Міноборони оприлюднило застереження для суден, які перебувають у Чорному морі. Відповідний бюлетень російське оборонне відомство видало 22 липня. У ньому йдеться про небезпеку навігації у виключній економічній зоні Росії через загрозу з боку безпілотників.

Читайте також:

Теги: Туреччина Чорне море Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль вже не може зупинити кризу
Паливна криза РФ виходить з-під контролю: що буде далі
13 липня, 18:22
Трамп заявив, що США планують надати Україні ліцензію на власне виробництво Patriot
Клуб Patriot відкривається для України. Що це означає
10 липня, 18:07
«Крим.Реалії» проаналізували, як Сили оборони України розвинули навесні операцію «Логістичний локдаун»
«Крим відрізають від Росії»: як Сили оборони України знищують логістику та забезпечення армії Росії
7 липня, 15:15
Історик і нардеп Володимир В’ятрович: Антиукраїнські настрої – хвороба, з якою має справитися польська імунна система
Володимир Вʼятрович: «Волинь» у Польщі перетворюється на квазірелігію, аналог російського побєдобєсія
18 липня, 10:45
Трамп і Зеленський зідзвонились, Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: головне за ніч 5 липня
Трамп і Зеленський зідзвонились, Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: головне за ніч 5 липня
5 липня, 05:50
«Фламінго» здатна нести 1150 кг вибухівки – достатньо, щоб пробивати бетонні укриття
Fire Point розкрила ціну та реальну дальність ракети «Фламінго»
28 липня, 01:44
Путін може вдатися до відчайдушного кроку
Путін втратив простір для маневру. Аналітики назвали чотири сценарії закінчення війни
7 липня, 08:43
Банк Росії заклав у прогноз рекордний дефіцит бюджету з часів пандемії
На тлі «успішного імпортозаміщення» в бюджеті РФ пробило рекордну діру
26 липня, 02:37
Російський уряд змушує державні банки скуповувати облігації федерального займу
Кремль приховано друкує гроші для фінансування війни: деталі від розвідки
28 липня, 21:36

Соціум

Туреччина б'є на сполох через атаки на її судна в Чорному морі
Туреччина б'є на сполох через атаки на її судна в Чорному морі
США витратили більшість далекобійних ракет за час війни з Іраном – Reuters
США витратили більшість далекобійних ракет за час війни з Іраном – Reuters
Польща вдруге за тиждень перехопила російський розвідувальний літак
Польща вдруге за тиждень перехопила російський розвідувальний літак
Росія та Ірак відновили пряме авіасполучення
Росія та Ірак відновили пряме авіасполучення
Перед візитом Путіна у Красноярську різко подешевшав бензин
Перед візитом Путіна у Красноярську різко подешевшав бензин
Microsoft викрила нову схему російських хакерів
Microsoft викрила нову схему російських хакерів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
49K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua