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Рекордна спека в Європі забрала 55 жертв – вчені пов'язали її зі змінами клімату

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Рекордна спека в Європі забрала 55 жертв – вчені пов'язали її зі змінами клімату
Лише близько 20% домогосподарств у Європі мають кондиціонери
фото ілюстративне

World Weather Attribution: подібна хвиля спеки у 1976 році була б на 3,5°C холоднішою – і це різниця між дискомфортом і катастрофою

Хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини. У Франції підтверджено щонайменше 55 смертей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та дослідження групи кліматологів World Weather Attribution.

Температура в Парижі в середу сягнула 40,9°C. У Нідерландах оголошено «червоний код» – майже по всій країні очікується до 40°C, зачинені школи. Велика Британія вперше в історії тримає червоний рівень теплової небезпеки три дні поспіль. У Сербії – оранжевий рівень загрози, мешканці Белграда отримали рекомендацію не виходити надвір у денну спеку.

Найбільших жертв зазнала Франція. Крім 55 підтверджених смертей, з 18 червня у водоймах країни потонули щонайменше 40 людей – рятувальники пов'язують це зі спробами врятуватися від нестерпної жари. Французькі лікарі та медпрацівники повідомляють про різке зростання кількості викликів швидкої допомоги і називають ситуацію «апокаліптичною». Влада заборонила вживання алкоголю у громадських місцях і попросила організаторів масових заходів – зокрема музичного фестивалю Solidays – їх скасувати. Ейфелева вежа та Лувр скоротили час роботи.

У Німеччині через спеку деформувалося дорожнє покриття автомагістралі A2: пошкоджено до 30 автомобілів, двоє людей дістали легкі травми, рух трасою перекрито.

Чому так жарко і чому стає гірше

Нинішня хвиля спеки зумовлена «омега-блокуванням» – стійким атмосферним явищем, коли маса розпеченого повітря застрягає над регіоном і блокує зміну вітрів. Під таким «тепловим куполом» приземна температура підвищується на 1–2°C щодоби. Якщо раніше подібні явища були рідкістю, то з 1950-х років їхня частота та тривалість у світі майже потроїлися.

Кліматологи з World Weather Attribution, проаналізувавши дані, підрахували: аналогічна хвиля спеки у червні 1976 року була б приблизно на 3,5°C холоднішою. Нічні температури в частинах Франції вже понад тиждень не опускаються нижче 20°C – кліматологи називають такі ночі «тропічними», а в деяких із них мінімальна температура сягала майже 30°C. Саме нічна жара найнебезпечніша: тіло не встигає відновитися після денного перегріву. У 45% із понад 800 досліджених європейських міст зафіксовано або прогнозується найвищий тепловий стрес за всю історію червневих спостережень.

«Ми недостатньо робимо для сповільнення глобального потепління, – заявила Клер Барнс, дослідниця екстремальних погодних явищ з Імперського коледжу Лондона та співавторка аналізу WWA. – І поки воно продовжується, слід очікувати, що температурні рекорди битимуться дедалі частіше».

Для порівняння: літо 2022 року коштувало Євросоюзу понад 60 тисяч додаткових смертей від спеки – це дані наукового дослідження, опублікованого після тієї катастрофи.

Кондиціонери не врятують – а ще й шкодять

Лише близько 20% домогосподарств у Європі мають кондиціонери – найнижчий показник серед розвинених регіонів світу. Навіть якби їх стало більше, масове увімкнення лише посилить навантаження на енергосистему і призведе до дефіциту струму. Франція вже пережила локальні блекаути через перевантаження мереж. Французька державна енергокомпанія EDF пообіцяла виділити 80 млн євро на системи охолодження для шкіл і дитсадків.

Уряди та страхові компанії радять альтернативу:

  • змінювати графіки роботи;
  • переходити на пасивне охолодження приміщень;
  • змінювати підходи до міської забудови.

Що чекає на Україну

Хвиля спеки рухається на схід. З 26 червня аномальна спека поширюється й на Україну – найбільше потерпатиме захід країни, де очікується до 38°C. Синоптики попереджають: найспекотніше буде 29 червня – тридцятиградусна хвиля охопить більшість областей. Проте після кількох днів очікується різке похолодання.

Загалом Україна нагрівається у 2,5 раза швидше за середньосвітові показники – і хвилі спеки, які раніше траплялися раз на десятиліття, ризикують стати щорічними вже найближчим часом.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що спека в Європі побила рекорди і забрала понад 40 людей: тоді, у четвер, 25 червня, синоптики назвали цей день найгіршим за всю хвилю спеки. Тепер кількість підтверджених жертв у Франції зросла до 55.

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Теги: Франція стрес влада повітря Ейфелева вежа Україна рятувальники потонули Велика Британія спека вчені

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