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Росія та Ірак відновили пряме авіасполучення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія та Ірак відновили пряме авіасполучення
Компанія Iraqi Airways здійснила перший рейс до аеропорту Внуково
фото: Міністерство транспорту Росії/Telegram

Іракська авіакомпанія відновила польоти до Москви з Багдада після кількох місяців перерви

Відновлено пряме сполучення Росії з Іраком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство транспорту Росії.

«Іракська авіакомпанія Iraqi Airways відновила пряме сполучення з Росією. Перший літак прилетів сьогодні до аеропорту Внуково», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що іракська авіакомпанія відновлює польоти до Москви з Багдада після кількох місяців перерви. Планується виконувати два рейси на тиждень (щовівторка та щосуботи).

За інформацією перевізника, рішення про відновлення авіасполучення обумовлене зростаючим попитом на прямі рейси з Багдада до Москви.

Нагадаємо, у Росії перший серійний пасажирський літак МС-21-310 здійснив дебютний політ. Під час випробування екіпаж перевірив керованість літака та роботу його систем. У російській Об'єднаній авіабудівній корпорації заявили, що політ нібито пройшов успішно. 

Раніше «Главком» повідомляв, що через міжнародні санкції російська цивільна авіація дедалі більше деградує. За даними Головного управління розвідки, російські авіакомпанії змушені розбирати навіть нові літаки на запчастини для ремонту інших бортів.

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Теги: росія Ірак авіація

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