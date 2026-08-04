Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США витратили більшість далекобійних ракет за час війни з Іраном – Reuters

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
США витратили більшість далекобійних ракет за час війни з Іраном – Reuters
Запуск ракети ATACMS
фото: US Army

Йдеться про ракети ATACMS та PrSM, а також скорочення запасів окремих засобів ППО

Сполучені Штати використали більшу частину запасів високоточних далекобійних ракет під час п’ятимісячної війни з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними співрозмовників агентства, найбільше йдеться про ракети ATACMS та Precision Strike Missile (PrSM). Двоє джерел заявили, що США витратили «майже всі» наявні запаси цих боєприпасів. Водночас точну кількість ракет, які залишилися на озброєнні американської армії, не розкривають.

ATACMS і PrSM призначені для завдання високоточних ударів на значній відстані без використання авіації, зокрема в умовах роботи ворожої протиповітряної оборони.

Ракети ATACMS, які Сполучені Штати передавали Україні, українські військові використовували для ураження військових цілей на тимчасово окупованих територіях та в Росії. PrSM є новішою системою, яка має поступово замінити ATACMS і розглядається американськими військовими як важливий елемент у можливому протистоянні з Китаєм.

У Пентагоні заявили, що американські військові мають достатньо ресурсів для виконання поставлених завдань. У Білому домі також заперечили, що запаси озброєння скоротилися до критичного рівня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна має «більше боєприпасів, ніж будь-хто у світі». Водночас американська влада наголосила, що оборонно-промисловий комплекс нарощує виробництво ракет та іншого озброєння.

Окрім далекобійних ракет, за даними Reuters, США також скоротили запаси окремих засобів протиповітряної оборони. Згідно з оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), із лютого до липня американські запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot зменшилися приблизно на 65%.

Запаси перехоплювачів THAAD скоротилися щонайменше на 38%. Крім того, одне із джерел Reuters повідомило, що Сполучені Штати використали майже половину світових запасів крилатих ракет Tomahawk.

Нагадаємо, Міністерство оборони США підписало рамкову угоду з компаніями Lockheed Martin і Northrop Grumman на суму понад $3 млрд для нарощення виробництва комплектуючих до ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD. 

Домовленість передбачає нарощення виробництва деталей для двох ключових систем протиповітряної оборони США на тлі того, що конфлікти в Ірані та Україні виснажують запаси озброєння. За рамковою угодою, виробництво ракет Patriot планують збільшити втричі, а систем THAAD – учетверо.

Читайте також:

Теги: США Іран ракета зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліндсі Грем ніколи не був класичним законодавцем-дипломатом
Останній яструб Америки
13 липня, 10:10
Грем був важливим союзником для України, незважаючи на нестабільні стосунки між Києвом та Вашингтоном
Смерть Грема позбавила Україну одного з ключових союзників: якими будуть наслідки
13 липня, 09:36
Наразі ліцензії на виробництво Patriot мають лише дві країни світу – Німеччина та Японія
Ліцензія на Patriot: конгресмени поквапили Трампа й Пентагон
Вчора, 02:49
Іран не має планів приймати іноземні делегації чи направляти своїх представників за кордон
«Жодних зустрічей не планується»: Іран спростував заяви Трампа про діалог зі США
Вчора, 17:10
Заява пролунала на тлі погроз Тегерана відповісти на атаку наприкінці липня на іранське судно в Каспійському морі
Іран визнав, що планував ракетний удар по трьох цілях в Україні
Сьогодні, 04:50
Дмитро Кулеба: «Цієї ночі Київ розстріляли балістикою, як у тирі»
Ексміністр Кулеба розкрив реальну потребу України в перехоплювачах балістики
6 липня, 20:23
Трамп розкритикував перевірку ФБР після смерті Ліндсі Грема
Змова чи хвороба? Трамп висловився про смерть Ліндсі Грема
14 липня, 21:55
Балістична ракета Sejjil
Україна опинилася в зоні досяжності іранських ракет: чи зможе ППО їх збити
27 липня, 18:36
Газон арени в передмісті Нью-Йорка став яблуком розбрату
Губернаторка Нью-Джерсі розгнівана ідеєю ФІФА додатково заробити на фіналі Чемпіонату світу
19 липня, 20:15

Соціум

40-денна операція впливу на РФ. СБУ відзвітувала про результати
40-денна операція впливу на РФ. СБУ відзвітувала про результати
Туреччина б'є на сполох через атаки на її судна в Чорному морі
Туреччина б'є на сполох через атаки на її судна в Чорному морі
США витратили більшість далекобійних ракет за час війни з Іраном – Reuters
США витратили більшість далекобійних ракет за час війни з Іраном – Reuters
Польща вдруге за тиждень перехопила російський розвідувальний літак
Польща вдруге за тиждень перехопила російський розвідувальний літак
Росія та Ірак відновили пряме авіасполучення
Росія та Ірак відновили пряме авіасполучення
Перед візитом Путіна у Красноярську різко подешевшав бензин
Перед візитом Путіна у Красноярську різко подешевшав бензин

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
49K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua