США витратили більшість далекобійних ракет за час війни з Іраном – Reuters

Йдеться про ракети ATACMS та PrSM, а також скорочення запасів окремих засобів ППО

Сполучені Штати використали більшу частину запасів високоточних далекобійних ракет під час п’ятимісячної війни з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними співрозмовників агентства, найбільше йдеться про ракети ATACMS та Precision Strike Missile (PrSM). Двоє джерел заявили, що США витратили «майже всі» наявні запаси цих боєприпасів. Водночас точну кількість ракет, які залишилися на озброєнні американської армії, не розкривають.

ATACMS і PrSM призначені для завдання високоточних ударів на значній відстані без використання авіації, зокрема в умовах роботи ворожої протиповітряної оборони.

Ракети ATACMS, які Сполучені Штати передавали Україні, українські військові використовували для ураження військових цілей на тимчасово окупованих територіях та в Росії. PrSM є новішою системою, яка має поступово замінити ATACMS і розглядається американськими військовими як важливий елемент у можливому протистоянні з Китаєм.

У Пентагоні заявили, що американські військові мають достатньо ресурсів для виконання поставлених завдань. У Білому домі також заперечили, що запаси озброєння скоротилися до критичного рівня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна має «більше боєприпасів, ніж будь-хто у світі». Водночас американська влада наголосила, що оборонно-промисловий комплекс нарощує виробництво ракет та іншого озброєння.

Окрім далекобійних ракет, за даними Reuters, США також скоротили запаси окремих засобів протиповітряної оборони. Згідно з оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), із лютого до липня американські запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot зменшилися приблизно на 65%.

Запаси перехоплювачів THAAD скоротилися щонайменше на 38%. Крім того, одне із джерел Reuters повідомило, що Сполучені Штати використали майже половину світових запасів крилатих ракет Tomahawk.

Нагадаємо, Міністерство оборони США підписало рамкову угоду з компаніями Lockheed Martin і Northrop Grumman на суму понад $3 млрд для нарощення виробництва комплектуючих до ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD.

Домовленість передбачає нарощення виробництва деталей для двох ключових систем протиповітряної оборони США на тлі того, що конфлікти в Ірані та Україні виснажують запаси озброєння. За рамковою угодою, виробництво ракет Patriot планують збільшити втричі, а систем THAAD – учетверо.