Били по авто та спалювали прапори: як насправді зустрічали росіян у Греції (відео)

Перехожі кричали Путін, били по машинах та намагалися вирвати російський триколор

В Греції прихильники кривавого режиму Путіна провели автопробіг. В соцмережах з'явилося відео, як насправді місцеві греки зустрічали росіян.

На одній із вулиць Афін греки намагалася завадити автопробігу, але втручання поліції не дозволило їм перекрити дорогу. Перехожі кричали Путін, били по машинах та намагалися вирвати російський та грецький прапори.

Поліція охороняла колону автомобілів та запобігла побиттю росіян.

Декому із перехожих все ж таки вдалося вирвати російський триколор і спалити його.

Нагадаємо, що рашистський автопробіг по Берліну відбувся 3 квітня, саме у той день, коли світ дізнався про те, які звірства творили у Бучі та інших передмістях Києва російські війська.

Також у столиці Німеччині невідомі активісти накрили величезним українським прапором радянський танк, встановлений у районі Тіргартен. Місцеві росіяни почали скаржитися, але поліція заявила, що танкам жодних пошкоджень завдано не було – тому розслідувань проводитися не буде.