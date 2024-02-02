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Озброєний чоловік узяв у заручники співробітників заводу біля Стамбула

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Озброєний чоловік узяв у заручники співробітників заводу біля Стамбула
Чоловік тримав заручників на заводі понад 9 годин
фото: Gazete Pencere

Чоловік узяв у заручники співробітників заводу Procter & Gamble 

Співробітники стамбульського заводу американської компанії Procter & Gamble опинилися у заручниках, пише Gazete Pencere. Напад скоїв озброєний чоловік. Зловмисник увірвався до головної будівлі заводу в районі міста Гебзе у провінції Коджаелі, неподалік Стамбулу. Мотивами злочину стали ізраїльські напади на Сектор Гази. На місце виїзджав спецназ, найближчі вулиці було оточено.

Підозрюваний взяв у заручники співробітників заводу нібито на знак протесту проти ізраїльських нападів на Сектор Гази, повідомляє видання. Зловмисник також надіслав перше зображення всередині фабрики. На стіні він балончиком із фарбою написав: «Двері відчиняться Для Гази». Також було видно на фото, що до поясу нападника була прикріплена вибухівка. 

«Зловмисник тримав заручників понад 9 годин. В ході операції її було знешкоджено, врятовано сім громадян, які працювали на заводі», – пише видання. На місці події евакуйовували всіх працівників заводу, у будівді також був присутній спецназ та керівництво заводу.

Губернатор Коджаелі Седдар Явуз сказав наступне після звільнення заручників: «Людина, яка раніше працювала на заводі, взяла в заручники 7 співробітників. Він вимагав припинити різанину в Газі та відкрити ворота на кордоні з Єгиптом. Відбувся делікатний переговорний процес. Ми провели кропітку роботу щодо забезпечення безпеки заручників». 

До слова, у Туреччині затримали двох головних підозрюваних у недільному нападі на католицьку церкву в Стамбулі, внаслідок якого загинула одна людина. За словами глави МВС Туреччини Алі Єрлікая, обидва затримані  – іноземці. Один із них  – громадянин Таджикистану, інший – Росії. Обидва пов'язані із угропованням  «Ісламська держава» ( ІДІЛ), яке згодом і взяло на себе відповідальність за атаку. Загалом у ході рейдів було затримано 47 осіб, частина із них і досі перебувають під вартою.

Атаки зазнала церква Святої Марії в районі Сарієр. Двоє озброєних людей у ​​масках увірвалися до будівлі під час молитви та відкрили стрілянину. Повідомляється, що більшість парафіян храму складають італійці, які живуть у Стамбулі. 

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Теги: звільнення Сектор Гази чоловік вибухівка заручники напад Стамбул Туреччина

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