Озброєний чоловік узяв у заручники співробітників заводу біля Стамбула

Чоловік узяв у заручники співробітників заводу Procter & Gamble

Співробітники стамбульського заводу американської компанії Procter & Gamble опинилися у заручниках, пише Gazete Pencere. Напад скоїв озброєний чоловік. Зловмисник увірвався до головної будівлі заводу в районі міста Гебзе у провінції Коджаелі, неподалік Стамбулу. Мотивами злочину стали ізраїльські напади на Сектор Гази. На місце виїзджав спецназ, найближчі вулиці було оточено.

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Підозрюваний взяв у заручники співробітників заводу нібито на знак протесту проти ізраїльських нападів на Сектор Гази, повідомляє видання. Зловмисник також надіслав перше зображення всередині фабрики. На стіні він балончиком із фарбою написав: «Двері відчиняться Для Гази». Також було видно на фото, що до поясу нападника була прикріплена вибухівка.

«Зловмисник тримав заручників понад 9 годин. В ході операції її було знешкоджено, врятовано сім громадян, які працювали на заводі», – пише видання. На місці події евакуйовували всіх працівників заводу, у будівді також був присутній спецназ та керівництво заводу.

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Губернатор Коджаелі Седдар Явуз сказав наступне після звільнення заручників: «Людина, яка раніше працювала на заводі, взяла в заручники 7 співробітників. Він вимагав припинити різанину в Газі та відкрити ворота на кордоні з Єгиптом. Відбувся делікатний переговорний процес. Ми провели кропітку роботу щодо забезпечення безпеки заручників».

До слова, у Туреччині затримали двох головних підозрюваних у недільному нападі на католицьку церкву в Стамбулі, внаслідок якого загинула одна людина. За словами глави МВС Туреччини Алі Єрлікая, обидва затримані – іноземці. Один із них – громадянин Таджикистану, інший – Росії. Обидва пов'язані із угропованням «Ісламська держава» ( ІДІЛ), яке згодом і взяло на себе відповідальність за атаку. Загалом у ході рейдів було затримано 47 осіб, частина із них і досі перебувають під вартою.

Атаки зазнала церква Святої Марії в районі Сарієр. Двоє озброєних людей у ​​масках увірвалися до будівлі під час молитви та відкрили стрілянину. Повідомляється, що більшість парафіян храму складають італійці, які живуть у Стамбулі.