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Вибух у райсуді Києва: шість співробітників СІЗО підуть під суд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у райсуді Києва: шість співробітників СІЗО підуть під суд
5 липня у Шевченківському суді Києва пролунав вибух
фото з відкритих джерел

Трьом обвинуваченим інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, ще трьом – службове підроблення

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону скерували до суду обвинувальні акти щодо шести співробітників ДУ «Київський слідчий ізолятор». Їх будуть судити за службову недбалість та підроблення документів, внаслідок чого арештанту вдалось пронести в будівлю суду саморобні вибухові пристрої та підірвати їх. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону скерували до суду обвинувальні акти стосовно шести співробітників ДУ «Київський слідчий ізолятор», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що трьом обвинуваченим інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, ще трьом – службове підроблення.

«Встановлено, що через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби 5 липня 2023 року арештант виніс із ДУ «Київський слідчий ізолятор" та проніс саморобні вибухові пристрої до Шевченківського районного суду», – інформують в Офісі генпрокурора.

Згодом в приміщенні суду підсудний привів їх у дію, що призвело до його загибелі, а також поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Виявилось, що співробітники Київського слідчого ізолятору передали арештанта конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей.  Працівники конвойної служби теж не провели особистий обшук та не перевірили його речі перед тим, як доставити до суду. Крім того, троє працівників слідчого ізолятора протягом тривалого часу підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, хоча фактично перевірки не проводили.

«Таким чином утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами», – зазначають у відомстві.

«У ході розслідування під час обшуків у камері, де утримувався обвинувачений вилучено гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини. Частина з них, згідно висновку експертизи, входила до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді», – стверджують в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 5 липня близько 18 години у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. Звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати. Згодом адвокат Гуменюка Олександр Свиридовський заявив, що Ігор Гуменюк, який загинув у Шевченківському суді внаслідок підриву гранати, міг піти на такий крок через відчай. Адже він вісім років був у СІЗО без вироку та хотів піти на фронт. 

Читайте також: Ким був Ігор Гуменюк, який загинув у Шевченківському райсуді
Теги: суд Київ вибух

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