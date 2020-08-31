Білл Гейтс спік до 90-річчя Баффетта торт з його портретом: відео



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Білл Гейтс спік торт до 90-річчя Баффетта

Гейтс опублікував відео приготування десерту

Засновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс спік торт до дня народження відомого американського мільярдера, глави інвестфонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета c його портретом.

Гейтс опублікував відео приготування десерту на своїй сторінці в Twitter.

«З 90-річчям, Уоррен!», - підписав Гейтс.

На кадрах він готує бісквіти і крем, після чого показує торт з портретом Баффета.

В кінці ролика мільярдер відрізав шматочок торта, поруч з ним на столі виконаний вітальний напис з крихт печива.

Уоррен Баффет входить в десятку найбагатших людей планети. У квітні його статки оцінили в 67,5 мільярда доларів. Білл Гейтс займає в цьому списку друге місце, його статок оцінюється в 98 мільярдів доларів.