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    Білл Гейтс спік до 90-річчя Баффетта торт з його портретом: відео

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    Білл Гейтс спік торт до 90-річчя Баффетта - Білл Гейтс спік до 90-річчя Баффетта торт з його портретом: відео
    Білл Гейтс спік торт до 90-річчя Баффетта

    Гейтс опублікував відео приготування десерту

    Засновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс спік торт до дня народження відомого американського мільярдера, глави інвестфонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета c його портретом.

    Гейтс опублікував відео приготування десерту на своїй сторінці в Twitter.

    «З 90-річчям, Уоррен!», - підписав Гейтс.

    На кадрах він готує бісквіти і крем, після чого показує торт з портретом Баффета.

    В кінці ролика мільярдер відрізав шматочок торта, поруч з ним на столі виконаний вітальний напис з крихт печива.

    Уоррен Баффет входить в десятку найбагатших людей планети. У квітні його статки оцінили в 67,5 мільярда доларів. Білл Гейтс займає в цьому списку друге місце, його статок оцінюється в 98 мільярдів доларів.

    Twitter Білл Гейтс Microsoft
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