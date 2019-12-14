Білорусь позичить у Китаю 500 мільйонів доларів



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Мінськ позичить у Пекіна гроші для погашення державного боргу

Білорусь візьме у Китаю кредит на 3,5 мільярда юанів (близько 500 мільйонів доларів). Відповідний указ з постановою білоруського президента Олександра Лукашенка про залучення позики опублікований на національному правовому інтернет-порталі, повідомляє tut.by.

Згідно з документом, Мінськ позичить у Пекіна гроші для погашення і обслуговування державного боргу, підтримання білоруських золотовалютних резервів, а також для розвитку торгівлі між країнами. Кошти будуть залучені в 2019 році.

На початку липня стало відомо, що Білорусь завершує переговори з Банком розвитку Китаю про позику на 600 мільйонів доларів для заміщення російського держкредиту. Спочатку ці гроші збиралися взяти у Росії. У Кремлі порахували переговори Білорусії з Китаєм з цього приводу – суверенним правом країни.

Нагадаємо, Білорусь хоче стягнути з Росії $70 мільйонів за «брудну» нафту.