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    У світі

    Американські вчені створили датчик, який виявляє коронавірус менш як за п’ять хвилин

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    Пристрій було створено на основі графену з пристроєм електричного зчитування для виялення коронавірусу - Американські вчені створили датчик, який виявляє коронавірус менш як за п’ять хвилин
    Пристрій було створено на основі графену з пристроєм електричного зчитування для виялення коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Розробники запевняють, що цей датчик має широкий спектр застосування

    Вчені факультету біоінженерії університету Іллінойсу у США створили швидкий ультрачутливий тест з використанням електрохімічного датчика, який виявити коронавірусну інфекцію у людини менш як за п’ять хвилин. Про це йдеться на сайті університету.

    Дані опублікувала група науковців під керівництвом професора Діпаняна Пана.

    Зазначається, що пристрій було створено на основі графену з пристроєм електричного зчитування для виявлення генетичного матеріалу Covid-19.

    Новий прилад випробували на наявних позитивних та негативних зразках вірусу. Сенсор продемонстрував значне збільшення напруги у позитивних зразків у порівнянні з негативними та підтвердив наявність вірусного генетичного матеріалу менш ніж за п’ять хвилин.

    Розробники запевняють, що цей датчик має широкий спектр застосування: його можна використовувати у пункті надання допомоги у кабінеті лікаря або вдома.

    Вчені розробили прилад
    Вчені розробили прилад

    Вчені вважають, що цей прилад згодом можна буде застосовувати не лише для виявлення коронавірусу.

    Нагадаємо, що українські вчені розробили Covid-тест, що може виявити хворобу за тиждень до появи симптомів.

    Теги: США карантин коронавірус
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