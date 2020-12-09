Американські вчені створили датчик, який виявляє коронавірус менш як за п’ять хвилин
Розробники запевняють, що цей датчик має широкий спектр застосування
Вчені факультету біоінженерії університету Іллінойсу у США створили швидкий ультрачутливий тест з використанням електрохімічного датчика, який виявити коронавірусну інфекцію у людини менш як за п’ять хвилин. Про це йдеться на сайті університету.
Дані опублікувала група науковців під керівництвом професора Діпаняна Пана.
Зазначається, що пристрій було створено на основі графену з пристроєм електричного зчитування для виявлення генетичного матеріалу Covid-19.
Новий прилад випробували на наявних позитивних та негативних зразках вірусу. Сенсор продемонстрував значне збільшення напруги у позитивних зразків у порівнянні з негативними та підтвердив наявність вірусного генетичного матеріалу менш ніж за п’ять хвилин.
Розробники запевняють, що цей датчик має широкий спектр застосування: його можна використовувати у пункті надання допомоги у кабінеті лікаря або вдома.
Вчені вважають, що цей прилад згодом можна буде застосовувати не лише для виявлення коронавірусу.
Нагадаємо, що українські вчені розробили Covid-тест, що може виявити хворобу за тиждень до появи симптомів.