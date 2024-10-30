Білорусь здіймала авіацію через російський «Шахед»

Приблизний маршрут «Шахеда» над Білоруссю в ніч на 30 жовтня

Із України до Білорусі залетів щонайменше один російський дрон-камікадзе

Один із російських «Шахедів» у ніч на 30 жовтня залетів до Білорусі. Країна піднімала в небо авіацію. Про це повідомив моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн».

«Минулої ночі до Білорусі з України залетів щонайменше один російський дрон-камікадзе типу «Шахед». Дрон зайшов близько 02:29 у районі селища Кравцівка (Гомельський район) та тримав курс на Гомель», – йдеться в повідомленні.

Для його перехоплення близько 03:10 із Барановичів піднімали черговий винищувач ВПС Білорусі, який аж до 4-ї ранку кружляв на південному сході країни.

Що сталося із «Шахедом» далі – невідомо. За даними Повітряних Сил ЗСУ, за ніч було локаційно втрачено 25 БПЛА.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Білгородської області по приватному сектору на Сумщині, також атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Станом на 07:00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. 25 безпілотників локаційно втрачено.