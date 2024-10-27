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Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2024 року
Ситуація на фронті 27 жовтня
фото з відкритих джерел

Російські агресори атакували сили оборони України під Покровськом більше 40 разів за минулу добу

Противник завдав за минулу добу один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 60 авіаційних ударів із застосуванням 102 КАБів, більше 550 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта боїв
Карта боїв
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Із початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують хоробро стримувати російських окупантів. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніше ворог атакує біля Покровська

На Харківському напрямку

Відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі атаки в районах Вовчанська та Стариці відбито українськими воїнами.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2024 року фото 1
фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки,, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Дві атаки досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

18 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни, Торське, Зарічне, Серебрянка та Григорівка. Триває одне боєзіткнення поблизу Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Сіверському напрямку

Окупанти двічі атакували в районі Білогорівки, успіху не мали.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Щербинівка та Торецьк чотири рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. П’ять атак ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селидового. Загалом, 36 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення – триває. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.
За наявною на цей час інформацією, за минулу добу втрати агресора на даному напрямку склали близько 300 осіб вбитими та пораненими. Знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, один мотоцикл та одну багі. Окрім того, вісім автомобілів, три міномети та один мотоцикл були пошкоджені.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Нараховується 40 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка. Підрозділи Сил оборони відбили 33 атаки противника, сім атак тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Нашими воїнами зупинено один штурм окупантів в районі Богоявленки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

 Одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2024 року фото 9
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2024 року фото 10
Фото: deepstatemap

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація рф продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. Відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 34 КАБ.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
За минулу добу слід відзначити воїнів 65-ої окремої механізованої бригади, 124-ої окремої бригади територіальної оборони, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 42-ої окремої механізованої бригади, 425-го окремого штурмового батальйону, які професійно та рішуче знищують російських загарбників.

Нагадаємо, триває 977-й день повномасштабної війни в Україні.

 

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Теги: Костянтинівка окупанти авіація Генштаб Миколаїв Торецьк озброєння мотоцикл Макіївка втрати ворог штурм

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