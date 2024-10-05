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Ігнат повідомив, що використовує Росія під час атак на Україну, окрім «шахедів»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ігнат повідомив, що використовує Росія під час атак на Україну, окрім «шахедів»
Росіяни частіше використовують дешеві БпЛА
фото: defence-ua.com

Гнат розповів, що вночі 5 жовтня сили ППО збили три безпілотники, тоді як інші 10 було «локаційно втрачено»

Росія все частіше під час атак на Україну застосовує не лише безпілотники типу «Шахед», але й дрони невідомого типу. Про це розповів тимчасово в. о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в коментарі УП.

Юрій Ігнат зауважив, що ці безпілотники піддаються впливу українських засобів радіоелектронної боротьби та часто падають на землю, не завдаючи шкоди.

«Локаційно втрачені – термін, який уже тривалий час застосовують Повітряні сили у ранкових повідомленнях, означає, що ціль, яку супроводжували радіотехнічні війська ПС – ударні чи розвідувальні БпЛА ворога, зникають із радарів. Це означає, що вони або вичерпали запас пального, або упали під впливом засобів РЕБ Сил оборони», – йдеться у заяві.

Військовий зауважив, що вночі 5 жовтня сили ППО збили три безпілотники, тоді як інші 10 було «локаційно втрачено» на півдні та півночі. Можливо, це були дрони іншого типу, і їх ідентифікація здійснюється вже на землі фахівцями.

Також зросла частота використання росіянами дешевих безпілотників, таких як «Гербер». Вони виробляються в трьох варіантах: для радіоелектронної розвідки, як дрони-камікадзе або як хибні цілі. За даними Defence Express, ці дрони мають пінопластовий корпус і виготовлені на низькому технологічному рівні, через що часто виходять з ладу самостійно.

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Теги: Юрій Ігнат Повітряні сили ЗСУ ЗСУ війна Україна безпілотник росія росіяни

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