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Білоруське телебачення оприлюднило інтерв'ю засудженого до розстрілу німця

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Білоруське телебачення оприлюднило інтерв'ю засудженого до розстрілу німця
Білоруське телебачення показало 17-хвилинний сюжет під назвою «Сповідь німецького терориста»
фото: скріншот

Громадянин Німеччини нібито зізнався, що працював на СБУ

Білоруські ЗМі оприлюднили інтерв'ю 30-річного громадянина Німеччини Ріко Крігера, якого кілька місяців тому затримали у Білорусі за тероризм і засудили до розстрілу. На відео чоловік зізнався, що планував теракт. Інтерв'ю могло бути знято під погрозою застосування насильства, пише німецьке видання Bild.

Так білоруське телебачення показало 17-хвилинний сюжет під назвою «Сповідь німецького терориста» . У ньому показали 30-річного Ріко Крігера з Берліна, який працював фельдшером швидкої допомоги у Червоному хресті. Його затримали у Білорусі у листопаді 2023 року і звинуватили у роботі в Україні та засудили до розстрілу. Процес відбувся у червні 2024 року у Мінську та зайняв менше місяця. Німця засудили до розстрілу за «тероризм» та «участь в екстремістській спільноті».

У відео, де слова засудженого переклали російською, Крігер розповів, що фотографував військові об'єкти в Білорусі за завданням СБУ, а потім залишив бомбу біля залізничної станції Озерище під Мінськом. Чоловік визнав провину і висловив сподівання, що білоруський лідер Олександр Лукашенко його помилує.

За його словами, рік тому він вирішив поїхати до України, щоб влаштуватися санітаром до іноземного легіону найманців. Крігер відправив заявки до кількох формувань, що воюють на боці ЗСУ, після чого з ними зв'язалися куратори із СБУ та запропонували вирушити до Мінська.

«Зараз я думаю, СБУ використала мене для виконання потрібних їм завдань у Мінську. Це була найголовніша помилка у моєму житті і, мабуть, остання», – нібито сказав Крігер.

Він зазначив, що куратори просили його фотографувати військові об'єкти, а потім дали завдання виїхати за координатами, знайти рюкзак і доставити його на залізничну станцію Озерище.

«Я залишив рюкзак біля станції десь о дев'ятій вечора. А згодом, як я дізнався, в тому самому місці стався вибух. Наразі мене заспокоює, що ніхто не постраждав, що не було людських жертв», –сказав німець.

Наступного дня після вибуху його затримали у аеропорту Мінська. «Тепер я почуваюся якоюсь жирафою, яку ось-ось розстріляють… Щодня я відчуваю тотальну покинутість. І те, що мене обвели довкола пальця. Уряд має боротися за мене. Але це робить лише моя родина. Єдині, хто за мене ще якось б'ються, це батько, мама і бабуся. Вони намагаються умовити німецький уряд зробити хоч якісь кроки. Німеччина не хоче йти на жодний контакт із Білоруссю. Нині час працює проти мене. У будь-який момент вирок можуть виконати. Я дуже шкодую про те, що зробив. Дуже сподіваюся, що президент Олександр Лукашенко мене вибачить та помилує», – розповів засуджений.

Як повідомлялося, у Білорусі було засуджено до смертної кари громадянина Німеччини Ріко Крієгера. 

До відома, у березні 2023 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон «Про внесення змін до кодексів про кримінальну відповідальність». Таким чином узаконив смертну кару у Білорусі. Документ був ухвалений білоруським парламентом наприкінці лютого. Він поширює кримінальну відповідальність за державну зраду, вчинену службовою особою, на всі державні посади. Водночас за державну зраду, вчинену посадовою чи військовою особою, єдиною можливою мірою покарання є смертна кара.

Раніше повідомлялося, що Московський суд виніс вирок журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, якого звинувачували у «шпигунстві за підприємством російського ВПК». Суд  засудив Гершковича до 16 років колонії суворого режиму.

 

Теги: Білорусь Німеччина смертна кара

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