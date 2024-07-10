Польща ініціювала навчання НАТО зі встановлення морських мін на Балтиці

Низка країн планують купувати і встановлювати міни у Балтійському морі

Польща ініціювала проведення навчань з мінування Балтійського моря. Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павло Залевський.

«Ми зміцнюємо оборону країн НАТО в Балтійському морі. Від імені міністерства національної оборони з нагоди саміту НАТО, що починається, я підписав лист про наміри щодо спільних закупівель морських мін і навчань військово-морських сил щодо їх встановлення», – йдеться в повідомленні заступника голови польського Міноборони в його офіційному X-акаунті.

У свою чергу, як повідомило агентство PAP, міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, коментуючи підписання цього документа, заявив, що «після приєднання Фінляндії та Швеції ( до НАТО – «Главком») Балтійське море фактично є внутрішнім морем альянсу».

Раніше стало відомо, що Німеччина та ще п'ять країн НАТО, розташованих у регіоні Балтійського моря, мають намір співпрацювати у сфері закупівель морських мін. Як повідомляє DPA, про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Вашингтоні.

Крім Німеччини, до ініціативи приєдналися Данія, Норвегія, Польща, Фінляндія та Швеція. У матеріалі йдеться про те, що представники влади цих країн підписали у вівторок перед самітом НАТО заяву про відповідні наміри. Вони збираються спільно закуповувати такі міни та підтримувати їхню боєздатність. «Це дуже ефективний спосіб стримування агресора на морі», – ствердував Пісторіус.

Нагадаємо, на військових базах США в Європі через побоювання масштабного саботажу, що готується Росією, були посилені заходи безпеки. Про це пише CNN з посиланням на джерела. Розвіддані, отримані США, свідчать про те, що Росія включила американські бази та військовий персонал як можливий варіант для нападу через проксі-сервери.