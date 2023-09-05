Білоруський прикордонник намагався спиляти паркан на кордоні з Польщею
Дірку у паркані білоруському прикордоннику проробити так і не вдалося
Один із білоруських прикордонників зайшов на територію Польщі, коли намагався випиляти дірку у паркані на кордоні. Побачивши польських колег – втік. Про це пише польське видання RMF24.
Інцидент відбувся на польському боці кордону в районі села Дубичі Церковні.
Зазначається, що системи спостереження на польсько-білоруському кордоні зафіксували, як прикордонник у формі, балаклаві та зі зброєю намагався пропиляти дірку у паркані, зайшовши на територію сусідньої держави. Побачивши, як до нього наближається польський прикордонник, білорус втік.
Поляки склали рапорт щодо проникнення білоруського службовця на територію Польщі. Дірку у паркані білоруському солдату проробити так і не вдалося.
За інформацією журналістів, це перший доведений випадок, коли зрізанням паркану займалася людина у формі з білоруського боку.
Як повідомлялося, 1 вересня в Білорусі заявили про те, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон. Після цього він нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі й повернувся назад.
Варшава, зі свого боку, заперечила звинувачення.
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