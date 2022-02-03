Протасевич, через якого Лукашенко посадив літак Ryanair, зробив шокуючу заяву (відео)

Протасевич повідомив, що готує позов до Ryanair

Засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що готує позов до авіакомпанії Ryanair, з якої його зняли в травні минулого року. Про це він повідомив на своєму YouTube каналі.

За його словами, до відправки повідомлення про нібито мінування літака Ryanair, на якому він повертався з Греції до Литви, можуть бути причетні опозиціонери Франак Вячорка, Ян Рудик і Данило Богданович, а також представники хакерського угруповання «Кіберпартизани».

Протасевич сказав, що в штабі опозиціонерки Світлани Тихановської нібито обговорювалася необхідність посилення європейських санкцій проти режиму Олександра Лукашенка, і саме його затримання в Мінську стало необхідним драйвером. З цього він зробив висновок, що Ryanair став нібито політичним інструментом в руках білоруської опозиції.

«Не буду розкривати всіх подробиць, але я планую подати позов до авіакомпанії Ryanair. І також я закликаю подати подібний позов всіх пасажирів, які перебували на борту. Подробиць поки не буде, тому що над позовом працює команда юристів», – додав Протасевич.

Білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича затримали 23 травня 2021 року. Він був пасажиром літака рейсу Афіни – Вільнюс, який сів у Мінську через повідомлення про бомбу на борту. Після огляду білоруські поліцейські заарештували Протасевича. Ryanair отримав вказівки від білоруських авіадиспетчерів посадити літак у Мінську. За дорученням Лукашенка для ескорту літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Разом із Протасевичем силовики затримали його дівчину Софію Сапегу.

Низка білоруських правозахисних організацій визнала Протасевича та Сапегу політв’язнями. ЄС та США засудили затримання Романа Протасевича.

25 червня стало відомо, що Протасевича та Сапегу перевели під домашній арешт. Слідчий комітет Білорусі заявив, що вони уклали угоду зі слідством.

17 січня 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) повідомила про завершення підготовки звіту про примусову посадку літака Ryanair у Мінську. У доповіді ICAO йдеться, що загроза вибуху, яку білоруська влада використала для виправдання посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську, була «свідомо неправдивою».

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