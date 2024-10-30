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Більше тисячі шкіл у Німеччині залишились без керівників – Deutsche Welle

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Більше тисячі шкіл у Німеччині залишились без керівників – Deutsche Welle
Школи Німеччини відчувають брак освітян
фото із відкритих джерел

У реальності ситуація ситуація із школами Німеччини ще гірша: країні не вистачає від 32 до 40 тис. вчителів

Німецьким школам добре знайома проблема нестачі кадрів. Наразі у Німеччині не можуть знайти понад тисячу директорів шкіл. Про це пише Deutsche Welle із посиланням на результати опитування, опублікованого газетою Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Згідно з опитуванням, по всій країні 1286 вакансій директора школи залишаються вакантними або на них перебувають тимчасово призначені особи. 

Найбільше вакансій голови навчального закладу на даний момент пропонує найгустонаселеніша земля – Північний Рейн – Вестфалія; рівно чверть усіх вакансій припадає на неї. Німецькі чиновники у федеральній столиці, Дюссельдорфі, пояснюють нестачу кадрів у школах загальним дефіцитом викладацького персоналу в країні, який неможливо буде покрити ще кілька років.

Слід зазначити, що Північний Рейн – Вестфалія минулого року став абсолютним рекордсменом за кількістю незайнятих вакансій у викладацькій галузі: у 2023 році тут недорахувалися 8 тис. викладачів. Для порівняння: у Берліні були вільними 800 вакансій.

Те, що німецьким школам не вистачає викладачів, відомо вже давно. Ще у 2023 році німецьке видання Redaktionsnetzwerk Deutschland повідомило, що по всій країні налічується понад 12 тис. вакансій. Глава Німецького об'єднання вчителів Хайнц-Петер Майдінгер уже тоді назвав таку оцінку дефіциту кадрів «необачною». За його підрахунками ситуація ще гірша: реально країні не вистачає від 32 тис. до 40 тис. вчителів. Цифру в 12 341 він назвав «надто прикрашеною».

Тому той факт, що німецьким школам не вистачає керівників, вписується у загальну картину дефіциту кваліфікованих кадрів. У Баден-Вюртемберг на даний момент 221 вакансія директора школи. У Нижній Саксонії – 162. Найменше вільних вакансій директора школи в Гамбурзі – лише шість. Деякі міністерства федеральних земель не захотіли надавати точної інформації про дефіцит кадрів – наприклад Гессен.

До слова, німецькі школи навчатимуть дітей бути щасливими. Саме щастя у Німеччині можна вивчати як шкільний предмет. Одна зі шкіл, що включили його до програми, розташована у гессенському містечку Бад-Наухайм. 10 учнів восьмого класу розмірковують на занятті, що важливо для дружби. Хлопчики та дівчатка обговорюють прочитані інформаційні матеріали у групах, записують результати дискусії.

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Теги: вчитель земля школа Німеччина освіта діти

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