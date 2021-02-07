Біля берегів Японії стався сильний землетрус

Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 38 кілометрів на північний захід від острова Йонагуні

Землетрус магнітудою 5,4 стався в найбільш західній частині Японії – префектурі Окінава. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).

За її даними, підземні поштовхи були зафіксовані напередодні о 17:36 за часом UTC.

Епіцентр знаходився приблизно за 38 кілометрів на північний захід від острова Йонагуні у японській префектурі Окінава. Осередок землетрусу залягав на глибині 107,7 кілометра.

Відомостей про постраждалих і руйнування наразі не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, наприкінці січня біля узбережжя Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,2.

Також серія землетрусів сталася в районі іспанського міста Гранада. Магнітуда перевищувала 4 бали, найбільш потужні поштовхи були зафіксовані в районі Кульяр-Вега (магнітуда 4,2) і Санта-Фе (4 та 4,3). Поки повідомлень про значні збитки або постраждалих немає.