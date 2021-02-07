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    У світі

    Біля берегів Японії стався сильний землетрус

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    Осередок землетрусу залягав на глибині 107,7 кілометра - Біля берегів Японії стався сильний землетрус
    Осередок землетрусу залягав на глибині 107,7 кілометра

    Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 38 кілометрів на північний захід від острова Йонагуні

    Землетрус магнітудою 5,4 стався в найбільш західній частині Японії – префектурі Окінава. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).

    За її даними, підземні поштовхи були зафіксовані напередодні о 17:36 за часом UTC.

    Епіцентр знаходився приблизно за 38 кілометрів на північний захід від острова Йонагуні у японській префектурі Окінава. Осередок землетрусу залягав на глибині 107,7 кілометра.

    Відомостей про постраждалих і руйнування наразі не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

    Нагадаємо, наприкінці січня біля узбережжя Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,2.

    Також серія землетрусів сталася в районі іспанського міста Гранада. Магнітуда перевищувала 4 бали, найбільш потужні поштовхи були зафіксовані в районі Кульяр-Вега (магнітуда 4,2) і Санта-Фе (4 та 4,3). Поки повідомлень про значні збитки або постраждалих немає.

    Теги: стихійні лиха Японія землетрус цунамі
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