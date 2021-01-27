В Японії стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в морі.

Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,2 балів.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в морі. Епіцентр землетрусу був на острові Хоккайдо, що в 31 км до південно-сходу від міста Тітосе. Поштовхи відчувалися в чотирьох сусідніх префектурах.

Повідомляється, що інформації про руйнування і постраждалих поки немає. Також не було оголошено про загрозу цунамі.





Епіцентр землетрусу був на острові Хоккайдо

Нещодавно, в листопаді 2020 року біля східного узбережжя Японії також було зафіксовано землетрус магнітудою 5,8 балів. Його епіцентр знаходився в 40 км від префектури Ібаракі, підземні поштовхи тоді відчувалися в столиці Токіо та місті Фукусіма.

Також, серія землетрусів сталася в районі іспанського міста Гранада. Магнітуда перевищувала 4 бали, найбільш потужні поштовхи були зафіксовані в районі Кульяр-Вега (магнітуда 4,2) і Санта-Фе (4 та 4,3). Поки повідомлень про значні збитки або постраждалих немає.

Іспанський прем'єр Педро Санчес вже виступив із закликом зберігати спокій.

«Кілька землетрусів потрясли Гранаду знову сьогодні вночі... Зараз треба зберігати спокій і слідувати вказівкам екстрених служб. Будемо вірити, що скоро все повернеться до норми», – зазначив Санчес.