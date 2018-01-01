Біля Мексики стався потужний землетрус

Наразі немає інформації про постраждалих

Біля берегів Мексики стався землетрус магнітудою 5,8. Про це повідомила Геологічна служба США, передає видання ТАСС. За даними ЗМІ, епіцентр підземних поштовхів був на відстані 51 кілометра на північний захід від міста Мансанільо, штату Халіско. Загроза цунамі не оголошувалася. Інформації про жертви або руйнування в результаті землетрусу



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Наразі немає інформації про постраждалих

Біля берегів Мексики стався землетрус магнітудою 5,8. Про це повідомила Геологічна служба США, передає видання ТАСС.

За даними ЗМІ, епіцентр підземних поштовхів був на відстані 51 кілометра на північний захід від міста Мансанільо, штату Халіско.

Загроза цунамі не оголошувалася. Інформації про жертви або руйнування в результаті землетрусу поки не надходило.

Нагадаємо, великий землетрус магнітудою 6,5 стався 6 лютого о 23.50 за місцевим часом біля узбережжя повіту Хуалянь на північному сході острова. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 кілометрів. Жертвами землетрусу стали шість чоловік, постраждали ще 258, а 76 людей не виходять на зв'язок і числяться зниклими.