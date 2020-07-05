Біля посольства США в Багдаді впали кілька ракет



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Посольство США в Багдаді розташовується в «зеленій зоні»

Удар було відбито американськими протиракетними установками

В центральній частині Багдада в «зеленій зоні» кілька ракет впали біля посольства Сполучених Штатів в Іраку.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Ракета, перехоплена американським посольством у Багдаді, впала поруч із протестувальниками неподалік із «зеленою зоною». Вона приземлилася недалеко від мосту, що веде до самої «зеленої зони».

За даними військового комунікаційного центру Іраку, удар було відбито американськими протиракетними установками, проте одна ракета впала поблизу протестувальників і поранила дитину, а також пошкодила житловий будинок.

Відповідальність за атаку із застосуванням ракет «Катюша» на себе поки ніхто не взяв.

Нагадаємо, навесні цього року біля посольства США в Багдаді також впали кілька ракет.

До слова, США обіцяють 10 млн доларів за інформацію про ватажка ІДІЛ.