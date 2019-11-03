Блекаут у Франції: буревій залишив без електрики 100 тисяч будинків



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Фото: connexionfrance.com

100 000 осіб залишилися без електрики

Щонайменше 100 тисяч домогосподарств на південному заході Франції залишилися без електрики через буревій.

Про це повідомляє The Connexion.

«На південному заході 100 000 осіб залишилися без електрики», – йдеться в повідомленні

У зв’язку з погіршенням погоди «помаранчевий» рівень тривоги оголошено вже в 15 західних департаментах Франції, а також попередження про повені оголосили в двох департаментах на сході країни.

La première #tempête de l'automne #Amélie touchera la France à partir de la seconde partie de nuit prochaine : vents tempétueux, d'abord sur la côte atlantique, se propageant en direction du Massif central et du Roussillon (#Tramontane). #TempeteAmelie

https://t.co/Y0gBtFNVtN pic.twitter.com/sIrAGvHMJ9 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 2, 2019

За даними синоптиків, бурі з боку Середземного моря поширяться на північ країни, викликавши до 40-120 мм опадів.

Нагадаємо, через перебої з електроенергією у Лондоні зупинилася залізниця.