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    У світі

    Через перебої з електроенергією у Лондоні зупинилася залізниця

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    <p>Фото: TIMOTHY CHOI</p> - Через перебої з електроенергією у Лондоні зупинилася залізниця

    Фото: TIMOTHY CHOI

    Найбільше постраждало залізничне сполучення із Лондоном, адже велика частина поїздів була скасована

    Збої в роботі двох електричних генераторів призвели до зупинки частини поїздів у Великобританії.

    Про це пише Xinhua.

    «Унаслідок цього, близько 1 млн осіб на великій території країни стикнулися зі складнощами», – зазначає Xinhua.

    Зазначається, що найбільше постраждало залізничне сполучення із Лондоном, адже велика частина поїздів була скасована. 

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    Хоча до ранку суботи проблему переважно вдалося вирішити, певна кількість поїздів так і не змогла дістатися до пунктів призначення.

    Нагадаємо: У Британії усунули проблему, яка привела до масштабного блекауту.

    У Великобританії сталося масштабне відключення електроенергії.

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