Через перебої з електроенергією у Лондоні зупинилася залізниця



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Фото: TIMOTHY CHOI

Найбільше постраждало залізничне сполучення із Лондоном, адже велика частина поїздів була скасована

Збої в роботі двох електричних генераторів призвели до зупинки частини поїздів у Великобританії.

Про це пише Xinhua.

«Унаслідок цього, близько 1 млн осіб на великій території країни стикнулися зі складнощами», – зазначає Xinhua.

Зазначається, що найбільше постраждало залізничне сполучення із Лондоном, адже велика частина поїздів була скасована.

Хоча до ранку суботи проблему переважно вдалося вирішити, певна кількість поїздів так і не змогла дістатися до пунктів призначення.

Нагадаємо: У Британії усунули проблему, яка привела до масштабного блекауту.

У Великобританії сталося масштабне відключення електроенергії.