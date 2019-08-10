Через перебої з електроенергією у Лондоні зупинилася залізниця
Фото: TIMOTHY CHOI
Найбільше постраждало залізничне сполучення із Лондоном, адже велика частина поїздів була скасована
Збої в роботі двох електричних генераторів призвели до зупинки частини поїздів у Великобританії.
Про це пише Xinhua.
«Унаслідок цього, близько 1 млн осіб на великій території країни стикнулися зі складнощами», – зазначає Xinhua.
Зазначається, що найбільше постраждало залізничне сполучення із Лондоном, адже велика частина поїздів була скасована.
Хоча до ранку суботи проблему переважно вдалося вирішити, певна кількість поїздів так і не змогла дістатися до пунктів призначення.
Нагадаємо: У Британії усунули проблему, яка привела до масштабного блекауту.
У Великобританії сталося масштабне відключення електроенергії.