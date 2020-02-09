Близько 600 неонацистів пройшлися маршем по центру Будапешта
«День честі» проводять в пам'ять про спробу прориву нацистських сил в 1945 році
Фото: AlJazeera
На марш з'їхалися представники праворадикальних організацій зі всієї Європи
У суботу, 7 лютого, близько 600 неонацистів провели у столиці Угорщини Будапешті марш на честь так званого Дня честі.
Про це повідомляє AlJazeera.
«День честі» проводять в пам'ять про спробу прориву нацистських сил в 1945 році. Для цього заходу з'їхалися представники праворадикальних організацій зі всієї Європи.
Зазначається, що поруч також пройшов мітинг противників неонацизму за участю близько 300 демонстрантів.