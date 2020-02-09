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    У світі

    Близько 600 неонацистів пройшлися маршем по центру Будапешта

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    &laquo;День честі&raquo; проводять в пам'ять про спробу прориву нацистських сил в 1945 році - Близько 600 неонацистів пройшлися маршем по центру Будапешта
    «День честі» проводять в пам'ять про спробу прориву нацистських сил в 1945 році
    Фото: AlJazeera

    На марш з'їхалися представники праворадикальних організацій зі всієї Європи

    У суботу, 7 лютого, близько 600 неонацистів провели у столиці Угорщини Будапешті марш на честь так званого Дня честі.

    Про це повідомляє AlJazeera.

    «День честі» проводять в пам'ять про спробу прориву нацистських сил в 1945 році. Для цього заходу з'їхалися представники праворадикальних організацій зі всієї Європи.

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    Зазначається, що поруч також пройшов мітинг противників неонацизму за участю близько 300 демонстрантів.

    історія Будапешт акція Угорщина фашизм
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