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    Блогерка обміняла шпильку для волосся на будинок за $80 тис.: як їй це вдалося

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    Демі Скіпер обміняла шпильку на будинок у Нашвіллі, штат Теннессі.<br /><br /> - Блогерка обміняла шпильку для волосся на будинок за $80 тис.: як їй це вдалося
    Демі Скіпер обміняла шпильку на будинок у Нашвіллі, штат Теннессі.

    фото: Tik Tok

    Американка почала обмінюватися речами, щоб в результаті отримати будинок

    30-річна блогерка із Сан-Франциско Демі Скіппер обміняла шпильку для волосся на будинок. Все почалося з обмінів у рамках програми Trade me, загалом за пів року їх вдалося зробити 28 успішних обмінів, пише New York Post.

    Як пише видання, Демі планувала обміняти просту шпильку для волосся на будинок шляхом низки угода, в яких вона обмінювала незначні дрібнички на коштовні речі.

    @trademeproject

    #foryou

    original sound - Trademeproject

    Скіппер вдалося отримати двокімнатний будинок із заднім двором у Нешвіллі, штат Теннессі, не заплативши за нього ні цента. Його вартість оцінили в 80 тисяч доларів.

    Усього, як зазначає видання, дівчина уклала 28 угод, отримавши чимало речей — від тренажера Peloton до Xbox, iPhone 11 Pro Max, діамантового намиста, авто, трейлера і врешті будинку.

    @trademeproject

    The Final Trade

    Теги: США речі будинок жінка Instagram TikTok
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    Блогерка обміняла шпильку для волосся на будинок за $80 тис.: як їй це вдалося